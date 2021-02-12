Кива розповів про масові вбивства у Львові – його діда розстріляли, але той вижив

Ілля Кива вважає, що львів'яни організували масове вбивство жінок і дітей, на догоду фашистським окупантам

Нардеп вважає, що нащадки львів'ян «прокляті до сьомого коліна»

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива знову відзначився. Тепер знанням української історії.

Цього разу на своїй сторінці у Facebook він заявив про те, що жителі Львова нібито організували масове вбивство жінок і дітей на догоду нацистським окупантам, які прийшли до міста 1941 року.

Кива вважає, що нащадки тих львів'ян «прокляті до сьомого коліна».

Та більше користувачів розсмішив коментар, який;Кива згодом додав під своїм постом. Депутат розповів, як його діда в далекому 1945 році у Львові розстріляли місцеві жителі. Чоловік вижив, «але пам'ять про це залишилася».

«Мій дід – Герой Радянського Союзу Кива Філіп Денисович, пройшовши всю війну, в 45 році був так само відправлений до Львова, де його розстріляли місцеві жителі. Дід вижив, але пам'ять про це залишилася. У них фашизм у крові, який регулюється тільки страхом!» – написав Кива.

Нагадаємо, днями Нацкорпус блокував «бази тітушок «ОПЗЖ» в центрі Києва (відео).

Нардеп від «ОПЗЖ» Ілля Кива назвав акцію Нацкорпусу провокацією і заявив, що відбуваються спортивні збори та змагання ГО «Патріоти за Життя» в м.Києві, які намагаються зірвати люди Білецького.

Під час обшуків на «базі тітушок «ОПЗЖ» копи виявили вибухівку та зброю.

Слідчий відділ Печерського управління поліції розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Приготування до кримінальних злочинів) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію події.