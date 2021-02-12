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    Кива розповів про масові вбивства у Львові – його діда розстріляли, але той вижив

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    Ілля Кива вважає, що львів'яни організували масове вбивство жінок і дітей, на догоду фашистським окупантам - Кива розповів про масові вбивства у Львові – його діда розстріляли, але той вижив
    Ілля Кива вважає, що львів'яни організували масове вбивство жінок і дітей, на догоду фашистським окупантам
    Фото з відкритих джерел

    Нардеп вважає, що нащадки львів'ян «прокляті до сьомого коліна»

    Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива знову відзначився. Тепер знанням української історії.

    Цього разу на своїй сторінці у Facebook він заявив про те, що жителі Львова нібито організували масове вбивство жінок і дітей на догоду нацистським окупантам, які прийшли до міста 1941 року.

    Кива вважає, що нащадки тих львів'ян «прокляті до сьомого коліна».

    Та більше користувачів розсмішив коментар, який;Кива згодом додав під своїм постом. Депутат розповів, як його діда в далекому 1945 році у Львові розстріляли місцеві жителі. Чоловік вижив, «але пам'ять про це залишилася».

    «Мій дід – Герой Радянського Союзу Кива Філіп Денисович, пройшовши всю війну, в 45 році був так само відправлений до Львова, де його розстріляли місцеві жителі. Дід вижив, але пам'ять про це залишилася. У них фашизм у крові, який регулюється тільки страхом!» – написав Кива.

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    Нагадаємо, днями Нацкорпус блокував «бази тітушок «ОПЗЖ» в центрі Києва (відео).

    Нардеп від «ОПЗЖ» Ілля Кива назвав акцію Нацкорпусу провокацією і заявив, що відбуваються спортивні збори та змагання ГО «Патріоти за Життя» в м.Києві, які намагаються зірвати люди Білецького.

    Під час обшуків на «базі тітушок «ОПЗЖ» копи виявили вибухівку та зброю.

    Слідчий відділ Печерського управління поліції розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Приготування до кримінальних злочинів) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію події.

    Теги: депутат Львів вбивство Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива фашизм
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