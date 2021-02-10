«Нещодавно президент України мав дві судимості!» Кива прокоментував скандал зі своєю екссекретаркою

Екссекретарка Киви поцупила смартфон із магазину

Членкиня партії «Опозиційна платформа – За життя» Карина Дячун, яка працювала секретаркою нардепа Іллі Киви, у січні стала заступницею голови Полтавської районної ради. Журналісти оприлюднили інформацію, що її звинуватили в крадіжці смартфона. Проте Кива висловив підтримку своїй колишній секретарці у відеозверненні, яке опублікував у Facebook.

«Ну то й що? Та, бл**ь, нещодавно президент України мав дві судимості! Генеральний прокурор мав судимість! Керівники фракції мали судимості. Чи ви ніхто в житті не робив помилок?», – сказав Кива.

Він зазначив, що в нього, як керівника, до Дячун нарікань немає. «Тому я їй запропонував узяти участь у виборах і стати депутатом районної ради. І я щасливий, що в дівчини все виходить. От і все. А всі ось ці йо**ні брудні роти, які кричать, за своїми життями дивіться», – заявив нардеп.

Нагадаємо, взимку 2020 року Карину Дячун визнали винною в крадіжці смартфона iPhone 6 Plus вартістю 4 100 грн. Як пише «Полтавщина», інцидент стався в магазині Та-Da у липні 2019 року. Дівчина непомітно взяла телефон і, вимкнувши, забрала собі. Однак коли ввімкнула його вдома, на нього зателефонував знайомий із поліції і сказав, що телефон треба повернути. Усе закінчилося судом. Дячун повністю визнала свою провину й розкаялася. Їй присудили штраф у розмірі 850 грн.

Уже 2020 року Дячун вирішила балотуватися на місцевих виборах. У заявці у ЦВК України вона повідомила, що судимостей у неї немає. Як пояснили виданню юристи, це було правомірно – після внесення змін до КПК 2020 року кримінальні правопорушення ділять на кримінальні проступки та злочини, і якщо людину засудили за кримінальний проступок, після відбуття покарання вважають, що вона не мала судимості.

Після виборів Дячун стала депутаткою Полтавської районної ради й у січні 2021 року її обрали заступницею його голови.