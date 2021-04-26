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    Захист дисертації Киви почався зі скандалу (фото, відео)

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    Журналістів відмовилися пропускати без наявності акредитації від пресслужби самого Киви - Захист дисертації Киви почався зі скандалу (фото, відео)
    Журналістів відмовилися пропускати без наявності акредитації від пресслужби самого Киви
    Фото: 24 канал

    Депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива 26 квітня захищає дисертацію кандидата наук

    У понеділок, 26 квітня, народний депутат від «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива приступив до захисту кандидатської дисертації, яка почалася зі скандалу.

    Як повідомляє телеграм-канал Pavlovsky News, у будівлю Інституту підготовки кадрів Державної служба зайнятості України не пропустили журналістів. На захист до Киви пропустили тільки журналістів телеканалів 1+1, Newsone, 112 і ZIK, передає «Канал 24».

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    Захист дисертації Киви почався зі скандалу (фото, відео)
    Захист дисертації Киви почався зі скандалу (фото, відео)
    Захист дисертації Киви почався зі скандалу (фото, відео)
    Захист дисертації Киви почався зі скандалу (фото, відео)
    Фото: 24 канал

    Зазначається, що представників ЗМІ відмовлялися пропускати без наявності акредитації від пресслужби самого нардепа.

    На місце викликали поліцію для з’ясування ситуації. Пізніше пропустили ще двох журналісток телеканалу «Перший незалежний».

    Нагадаємо, депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищатиме дисертацію кандидата наук за спеціальністю «механізми державного управління».

    Пізніше Кива прокоментував новину про те, що він буде захищати кандидатську дисертацію, зазначивши, що працював над нею протягом п’яти років.

    Народний депутат Ілля Кива оприлюднив електронну декларацію за 2020 рік із сукупним доходом 457,3 тис. грн. Також він вказав 392,4 тис. грн подарунку у негрошовій формі від Дмитра Киви. Під подарунком мається на увазі брендовий годинник Rolex.

    До слова, Кива пересів у броньовану Toyota Land Cruiser 200 за орієнтовно 5 млн грн.

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    Теги: депутат Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива
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