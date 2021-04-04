З декларації Киви зникла скандальна жомова яма

Готівкою нардеп від ОПЗЖ зберігає майже пів мільйона гривень

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива оприлюднив електронну декларацію за 2020 рік із сукупним доходом 457,3 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

Із доходів – 454,6 тис. грн зарплати і 2,7 тис. грн процентів. Також він вказав 392,4 тис. грн подарунку у негрошовій формі від Дмитра Киви. Під подарунком мається на увазі брендовий годинник Rolex.

На рахунках у банках Кива зберігає 392,2 тис. грн, готівкою – 425 тис. грн.

З е-декларації за 2020 рік зникла скандальна жомова яма площею 394,5 кв. м у місті Заводське Полтавської області. Натомість у новій декларації залишилася земельна ділянка площею 0,14 га у селі Соснівка Полтавської області і столична квартира площею 49,1 кв. м, якою Кива безоплатно користується.

У безоплатному його користуванні є також автомобіль Toyota Land Cruiser 200, 2019 року випуску. Машина належить Дмитру Киві.

Крім цього, одіозний обранець вказав, що перебуває у лавах кількох громадських організацій: «Штаб національного захисту Херсонської області», «Штаб національного захисту Полтавської області», «Всеукраїнський союз ветеранів – За життя», «Громадський рух Киви – Стоп наркотик», «Всеукраїнська національна Федерація дворового футболу», «Всеукраїнська незалежна профспілка працівників хімічної промисловості», «Патріоти – За життя», «Всеукраїнська національна Федерація доміно», Полтавська міська організація партії «Опозиційна платформа – За життя», «ВПС працівників апарату міністерства внутрішніх справ України».

Нагадаємо, що у 2019 році нардеп Ілля Кива отримав 1,24 млн грн за оренду своєї жомової ями від підприємства «Компанія «Сіквел», заснованого мешканцем окупованої території, який симпатизує терористам. Печатки цієї фірми вилучили силовики восени 2020 року під час обшуку велетенського конвертаційного центру з обігом в 15 мільярдів гривень, частиною якого й була ТОВ «Компанія «Сіквел».

Жомова яма Киви на Полтавщині. Фото Bihus.Info

Жомова яма Киви стала предметом журналістських розслідувань. Зокрема, як з’ясувало видання Bihus.Info, раніше жомові ями використовував цукровий завод, що також розташований тут – в місті Заводське Полтавської області. В такі ями скидалися відходи, що лишалися після обробки буряків.

Сам Ілля Кива в коментарі журналістам сказав, що здачею ями в оренду займаються його юристи, тому надати коментарі по суті угоди він не може.

Як повідомляв «Главком», народна депутатка від партії «Голос» Олександра Устінова у декларації про доходи за 2020 рік в розділі цінне рухоме майно вказала «собаку-тапки-погризяку» і «котика-муркотика».