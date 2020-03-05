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    Майже 90 осіб притягнули до відповідальності за військові злочини, - Рябошапка

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    <span>Руслан Рябошапка: Ми створили спеціальний департамент, який збирає та передає до міжнародного кримінального суду та національних судів докази збройної агресії РФ</span> - Майже 90 осіб притягнули до відповідальності за військові злочини, - Рябошапка
    Руслан Рябошапка: Ми створили спеціальний департамент, який збирає та передає до міжнародного кримінального суду та національних судів докази збройної агресії РФ
    Фото: Yan Dobronosov / facebook.com

    Ще 40 підозрюваних очікують на суд

    За три місяці департамент Офісу генпрокурора зафіксував понад 10 тис. злочинів, пов'язаних з війною. Про це повідомив Руслан Рябошапка, виступаючи у Раді перед своєю відставкою.

    За словами генпрокурора, до відповідальності за злочини, пов'язані з війною, притягнуто майже 90 людей, ще 40 - очікують на суд.

    «Війна. Ми створили спеціальний департамент, який збирає та передає до міжнародного кримінального суду та національних судів докази збройної агресії РФ. Нами зафіксовано вже понад 10 тисяч злочинів, в тому числі воєнних. Ми притягнули до відповідальності за злочини, пов’язані з війною, 86 осіб. Ще 40 очікують на суд і 20 - вже відбувають покарання», - заявив Рябошапка.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора розслідує близько 300 масштабних кримінальних проваджень за фактами військових злочинів на Донбасі. Наразі збір, документування і досудове розслідування військових злочинів має системний характер.

    У січні прокуратури Донецької та Луганської областей завершили формування самостійних структурних підрозділів - управлінь нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. До їх складу увійшли 60 прокурорів.

    Як повідомляв «Главком», Верховна Рада у ході позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

    Як повідомлялося, Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.  Свій виступ генпрокурор завершив такими словами: «Постанова (про висловлення недовіри генпрокурору. - «Главком»)  побудована на відвертій брехні. Мене не цікавить думка Бужанського про реформу прокуратури. Для мене найкращою оцінкою є лист батька Катерини Гандзюк… Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним», - заявив він.

    «Я йду. Але я йду для того, щоб повернутись», - резюмував Рябошапка і залишив залу парламенту.

    Генпрокурор Верховна Рада війна Офіс Генерального прокурора військові розслідування Руслан Рябошапка Офіс генпрокурора
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