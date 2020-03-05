Під час виступу в Раді Рябошапка настільки розхвилювався, що розлив воду (фото)



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Фото: Yan Dobronosov / facebook.com

Руслан Рябошапка заявив, що не став нічиїм слугою, а був і є незалежним

Під час виступу у Верховній Раді генеральний пролкурор Руслан Рябошапка розхвилювався і розлив воду. Про це написав парламентський фотокореспондент і оператор Ян Доброносов у Facebook.

«Не дивлячись на впевненість, ще Генпрокурора, він все ж таки розлив воду», - написав він і виклав світлини.

Фото: Yan Dobronosov / facebook.com

Як повідомлялося, Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.

Свій виступ генпрокурор завершив такими словами: «Постанова (про висловлення недовіри генпрокурору. - «Главком») побудована на відвертій брехні. Мене не цікавить думка Бужанського про реформу прокуратури. Для мене найкращою оцінкою є лист батька Катерини Гандзюк… Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним», - заявив він.

«Я йду. Але я йду для того, щоб повернутись», - резюмував Рябошапка і залишив залу парламенту.

Нагадаємо, у Верховній Раді триває позачергове засідання, на якому депутати мають намір ухвалити проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці та відправити його у відставку.

Нагадаємо, 3 березня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що генерального прокурора Руслана Рябошапку можуть звільнити 5 березня.

Як повідомлялося, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.