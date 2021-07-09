Фальшиві гривні підсовують українцям: як визначити підробку і не стати жертвою

Натрапити на фальшивку можна в супермаркеті чи на ринку

За поширення або збут фальшивок в Україні загрожує до семи років в'язниці

В Україні діє ринок підроблених купюр. Купити їх дуже просто, можна замовити навіть поштою. Підробки збувають у магазинах, транспорті та навіть через термінали. Ціна фальшивої купюри – 30-40% від номіналу, пише Obozrevatel.

Ви оплачуєте покупку через електронний гаманець, а отримуєте «Новою поштою» або через закладку (купюри ховають, а потім надсилають фотографію і позначку на карті, де можна знайти товар).

У месенджерах працюють десятки закритих груп, а в анонімних Telegram-каналах можна ознайомитися і з якістю фальшивок, і з умовами доставки.

У мережі Darknet є «виробники», які кажуть, що їхню «продукцію» приймають термінали. Мовляв, на купюрах присутні орловський друк, прес, водяні знаки, ультрафіолетові знаки, лазерне гравіювання і навіть магнітна стрічка. Але насправді шанс, що термінал «з'їсть» фальшивку, невеликий.

Що цікаво, шахраї настільки клієнтоорієнтовані, що відразу на бажанням покупця можуть надіслати інструкцію, де можна збути фальшиву готівку. Це магазини, супермаркети, ринки, покупка товарів з рук.

Шахраї навчилися настільки якісно підробляти гривні, що пересічні громадяни навряд чи зможуть відрізнити якісну підробку від справжньої купюри. Для виробництва використовують кліше, якісний спеціальний папір, обладнання для друку та імітації заходів захисту. Недавно поліція на Київщині затримала групу іноземців, які роками друкували гроші. Спритники змогли сфальсифікувати навіть кілька захисних елементів, а готові купюри навчилися штучно старити.

– Система захисту гривні перебуває на високому рівні і відповідає системам захисту провідних валют світу. Українська гривня має сучасні інноваційні елементи захисту, які дозволяють просто перевірити справжність банкноти візуально і на дотик. Потрібно тільки знати, на що звертати увагу, – каже заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

В НБУ кажуть, що в Україні виявляють значно менше фальшивок, ніж, наприклад, у країнах ЄС.

Щоб перевірити купюру, недостатньо розглянути її проти світла, потрібно знати, на які елементи захисту варто звернути увагу. Наприклад, на купюрі в 200 грн є відразу 8 елементів захисту. На кожній купюрі є повністю занурена в папір захисна стрічка, чіткі мікротексти, які можна прочитати за допомогою збільшувального скла, а ще квітка лілії, яка змінює колір під час зміни кута огляду банкноти.

Щоб не отримати фальшивку, експерти радять:

уважно перевіряти купюру номіналом 500 грн 2006 року випуску, вона популярна серед фальшивомонетників;

• не розраховуватися великими купюрами в маленьких магазинах, транспорті;

• частіше оплачувати товари та послуги карткою.

За поширення або збут фальшивок в Україні загрожує до семи років в'язниці. Якщо ви сумніваєтеся у достовірності купюри, зверніться до банку. Фахівці перевірять або безкоштовно відправлять її на експертизу в НБУ.

Нагадаємо, раніше у Нацбанку повідомили, що протягом більшої частини червня 2021 року на валютному ринку пропозиція переважала попит. Це відбувалося на тлі сприятливої зовнішньої цінової кон’юнктури та відновлення інтересу нерезидентів до гривневих ОВДП.

Читайте також: