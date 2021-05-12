НБУ знизив курс долара, євро у продажу виріс

Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня курс долара збереже свою поточну динаміку.

Національний банк України (НБУ) на 12 травня 2021 року встановив курс гривні до долара на рівні 27,67 гривень за долар. Офіційний курс долара знизився після зростання напередодні. Про це свідчать дані на сайті Національного банку.

Національний банк України (НБУ) на 12 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,6744 гривень за 1 долар (-0,0897 грн). При цьому курс долара на 11 травня становить 27,7641 гривень за 1 долар.

Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 11 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,69 гривень за долар, курс в покупці до 27,67 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 32,57 гривень за євро.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня курс долара збереже свою поточну динаміку. Долар буде торгувати в діапазоні 27,70-27,90 гривень.

Нагадаємо, учора, 11 травня, НБУ встановив курс гривні до долара на рівні 27,76 гривень за долар