У США допускають витік коронавірусу з лабораторії у китайському Вухані

Пекін вважає, що походження коронавірусу – це «питання науки», яке не можна політизувати

Звинувачення Китаю у створенні коронавірусу нічим не відрізняються від кампанії по дискредитації Іраку, коли на Заході стверджували, що ця країна має зброю масового ураження. Про це повідомив у Twitter прессекретар китайського посольства в США Лю Пен'юй.

«Кампанія політизації вивчення походження (коронавірусу) і дискредитації Китаю нічим не відрізняється від брехні про наявність в Іраку зброї масового знищення», –написав він.

На думку прессекретаря, походження коронавірусу – це «питання науки», яке не можна політизувати. Пен'юй вказав, що будь-які висновки про появу інфекції повинні бути зроблені відповідно до процедур ВООЗ і на основі науково обґрунтованих методів.

Раніше ЗМІ повідомили, що згідно звіту національної лабораторії уряду США, версія про те, що коронавірус просочився з китайської лабораторії у Вухані, правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення.

Раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на доповідь американської розвідки повідомила, що троє співробітників Інституту вірусології Вухані важко захворіли в листопаді 2019 року, до появи перших повідомлень про коронавірусу нового типу. За заявою видання, звіт розвідки робить більш вагомими заклики Вашингтона до подальшого розслідування версії про можливий витік коронавірусу з китайської лабораторії.

Згодом офіційний представник китайського МЗС Чжао Ліцзяні заявив, що інформація про важку хворобу співробітників інституту не відповідає дійсності.

За останніми даними британських спецагентів, цілком ймовірно, що пандемія почалася саме з витоку коронавірусу з китайської дослідницької лабораторії.

Натомість глава Національного інституту охорони здоров'я США Френсіс Коллінз заявив про відсутність доказів, що коронавірус почав поширюватися по світу після витоку з китайської лабораторії.