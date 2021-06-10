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    США виключили Україну з переліку держав, куди не варто подорожувати

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    США вказують, що в Україні зберігається високий рівень поширення Covid-19 - США виключили Україну з переліку держав, куди не варто подорожувати
    США вказують, що в Україні зберігається високий рівень поширення Covid-19

    Шати віднесли Україну до третього рівня небезпеки через поширення коронавірусу

    Сполучені Штати Америки віднесли Україну до переліку країн, подорожі до яких варто переглянути. Раніше туристам радили взагалі не відвідувати Україну.

    Про це повідомляє посольство США в Україні .

    Зазначається, що Україну віднесли до третього рівня небезпеки через поширення коронавірусу, раніше наша країна перебувала на четвертому рівні.

    У Центрі контролю та профілактики захворювань США вказують, що в Україні зберігається високий рівень поширення Covid-19.

    Як і раніше подорожувальників просять не їздити на Донбас та до окупованого Криму.

    Зазначимо, станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано 1 385 нових підтверджених випадків Covid-19, що на 217 менше, ніж за минулу добу. Серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники. За минулу добу госпіталізовано – 756 особи, підтверджено летальних випадків – 77, одужали – 6 962 особи.

    За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 218 039 осіб, одужали 2 108 684 особи, померли 51 410 хворих із коронавірусом.

    Також повідомлялося, що в Україні всі області перейшли в «зелену» зону карантину.

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    Теги: США відпочинок туризм посольство Україна коронавірус
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    США виключили Україну з переліку держав, куди не варто подорожувати