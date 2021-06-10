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    США куплять 500 млн доз вакцини Pfizer, щоб роздати іншим країнам – ЗМІ

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    Частину вакцин від Pfizer США планують передати Україну - США куплять 500 млн доз вакцини Pfizer, щоб роздати іншим країнам – ЗМІ
    Частину вакцин від Pfizer США планують передати Україну
    Фото з відкритих джерел

    Американський президент анонсував журналістам, що оголосить власний план вакцинації від коронавірусу усього світу

    Адміністрація президента США Джо Байдена планує закупити у компанії Pfizer 500 млн доз вакцини від коронавірусу, які передадуть іншим країнам. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на свої джерела.

    За інформацією співрозмовників агентства, про це рішення Байден офіційно повідомить під час зустрічі лідерів країн G7, яка відбудеться в Великій Британії 11-13 червня.

    Перед своїм турне Європою американський президент анонсував журналістам, що оголосить власний план вакцинації від коронавірусу усього світу.

    Питання вакцинації буде одним з основних на порядку денному зустрічі G7, особливо на тлі закликів до багатих країн поділитися вакцинами з бідними.

    Нагадаємо, 3 червня в Білому домі повідомили, що США виділять 80 млн доз вакцини від коронавірусу іншим країнам. Серед них є і Україна.

    Прессекретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі казала, що країни отримають обіцяні 80 млн до кінця червня 2021 року.

    7 червня президент України висловив подяку Джо Байдену за рішення Сполучених Штатів надати Україні 900 тис. доз вакцини проти Covid-19.

    До слова, напередодні до України прибула нова партія вакцини Pfizer: хто її отримає. Україна вже отримала 234 000 доз цього препарату, закупленого державним коштом.

    Крім того, Україна вже отримала 707 850 доз Comirnaty/Pfizer, за кошти донорів у межах Covax - глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти Covid-19. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.

    Крім Comirnaty/Pfizer, Україна вже отримала 500 000 доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва та 1 713 316 доз вакцини CoronaVac/Sinovac.

    Зараз в країні достатньо вакцин, щоб забезпечити щеплення проти Covid-19 усіх пріоритетних груп згідно з Дорожньою картою вакцинації.

    Читайте також: Як і де можна отримати другу дозу вакцини від Covid-19: пояснення МОЗ
    Теги: США Джозеф Байден щеплення вакцинація коронавірус
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    США куплять 500 млн доз вакцини Pfizer, щоб роздати іншим країнам – ЗМІ