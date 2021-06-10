США куплять 500 млн доз вакцини Pfizer, щоб роздати іншим країнам – ЗМІ

Американський президент анонсував журналістам, що оголосить власний план вакцинації від коронавірусу усього світу

Адміністрація президента США Джо Байдена планує закупити у компанії Pfizer 500 млн доз вакцини від коронавірусу, які передадуть іншим країнам. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на свої джерела.

За інформацією співрозмовників агентства, про це рішення Байден офіційно повідомить під час зустрічі лідерів країн G7, яка відбудеться в Великій Британії 11-13 червня.

Перед своїм турне Європою американський президент анонсував журналістам, що оголосить власний план вакцинації від коронавірусу усього світу.

Питання вакцинації буде одним з основних на порядку денному зустрічі G7, особливо на тлі закликів до багатих країн поділитися вакцинами з бідними.

Нагадаємо, 3 червня в Білому домі повідомили, що США виділять 80 млн доз вакцини від коронавірусу іншим країнам. Серед них є і Україна.

Прессекретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі казала, що країни отримають обіцяні 80 млн до кінця червня 2021 року.

7 червня президент України висловив подяку Джо Байдену за рішення Сполучених Штатів надати Україні 900 тис. доз вакцини проти Covid-19.

До слова, напередодні до України прибула нова партія вакцини Pfizer: хто її отримає. Україна вже отримала 234 000 доз цього препарату, закупленого державним коштом.

Крім того, Україна вже отримала 707 850 доз Comirnaty/Pfizer, за кошти донорів у межах Covax - глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти Covid-19. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.

Крім Comirnaty/Pfizer, Україна вже отримала 500 000 доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва та 1 713 316 доз вакцини CoronaVac/Sinovac.

Зараз в країні достатньо вакцин, щоб забезпечити щеплення проти Covid-19 усіх пріоритетних груп згідно з Дорожньою картою вакцинації.