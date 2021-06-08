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    ЗМІ: звіт США підтвердив ймовірність витоку коронавірусу з лабораторії Вуханя

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    Вірус міг виникнути в результаті аварії в китайській лабораторії - ЗМІ: звіт США підтвердив ймовірність витоку коронавірусу з лабораторії Вуханя
    Вірус міг виникнути в результаті аварії в китайській лабораторії
    Фото: Global Look Press

    Розвідка США зараз розглядає два ймовірних сценарії походження коронавірусу

    Версія про те, що коронавірус просочився з китайської лабораторії у Вухані, правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення. Про це йдеться у звіті національної лабораторії уряду США, повідомляє The Wall Street, посилаючись на джерела, які знайомі з секретним документом.

    У звіті говориться, що дослідження було підготовлено в травні 2020 року Ліверморською національною лабораторією Лоуренса в Каліфорнії і було направлено Державному департаменту, коли він проводив розслідування походження пандемії.

    Люди, знайомі з дослідженням, сказали виданню, що дослідження було підготовлено «Z-підрозділом» Лоуренса Лівермора, яке є його розвідувальним підрозділом. Лоуренс Лівермор володіє значним досвідом в біологічних питаннях і його оцінка ґрунтувалася на геномному аналізі вірусу Sars-Cov-2, який викликає Covid-19.

    Відомо, що розвідка США зараз розглядає два ймовірних сценарії походження коронавірусу: вірус виник в результаті аварії в лабораторії або виник в результаті контакту людини з інфікованою твариною.

    «Але вони не прийшли до висновку», – сказало джерело.

    Раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на доповідь американської розвідки повідомила, що троє співробітників Інституту вірусології Вухані важко захворіли в листопаді 2019 року, до появи перших повідомлень про коронавірусу нового типу. За заявою видання, звіт розвідки робить більш вагомими заклики Вашингтона до подальшого розслідування версії про можливий витік коронавірусу з китайської лабораторії.

    Згодом офіційний представник китайського МЗС Чжао Ліцзяні заявив, що інформація про важку хворобу співробітників інституту не відповідає дійсності.

    За останніми даними британських спецагентів, цілком ймовірно, що пандемія почалася саме з витоку коронавірусу з китайської дослідницької лабораторії.

    Натомість глава Національного інституту охорони здоров'я США Френсіс Коллінз заявив про відсутність доказів, що коронавірус почав поширюватися по світу після витоку з китайської лабораторії.

    Теги: розвідка США медицина Китай розслідування вірус коронавірус
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    ЗМІ: звіт США підтвердив ймовірність витоку коронавірусу з лабораторії Вуханя