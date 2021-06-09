Дослідження показало, як вакцина Johnson&Johnson ефективна проти Covid-штамів

Вчені вивчали антитіла та імунну відповідь клітин добровольців, які отримали однодозову вакцину Johnson&Johnson

Дослідники з Гарвардського університету (США) заявили, що вакцина проти Covid-19 компанії Johnson&Johnson виробляє декілька імунних відповідей, і це дозволяє їй бути ефективною проти різних штамів коронавірусу. Про це повідомляє The Hill.

Вчені вивчали антитіла та імунну відповідь клітин 20 добровольців у віці від 18 до 55 років, які отримали однодозову вакцину Johnson&Johnson.

Дослідження виявило, що пацієнтів, інфікованих штамом Beta (вперше виявлений у Південній Африці), виробляється в п’ять разів менше нейтралізуючих антитіл, ніж у тих, хто був інфікований «первинним» штамом коронавірусу.

У людей із штамом Gamma (вперше виявлений у Бразилії) утворюється в 3,3 рази менше таких антитіл.

Разом з тим нейтралізуючі імунні відповіді антитіл та Т-клітин були «в основному збережені». За словами дослідників, це вказує, що вакцина Johnson & Johnson є ефективною від усіх штамів Covid-19.

До слова, Данія вирішила не включати вакцину Johnson&Johnson від Covid-19 в свою програму вакцинації.

Раніше експерти Світового конгресу вакцин-2021 назвали кращу вакцину від коронавірусу.