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    Дослідження показало, як вакцина Johnson&Johnson ефективна проти Covid-штамів

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    Вакцина проти Covid-19 компанії Johnson&amp;Johnson виробляє декілька імунних відповідей - Дослідження показало, як вакцина Johnson&Johnson ефективна проти Covid-штамів
    Вакцина проти Covid-19 компанії Johnson&Johnson виробляє декілька імунних відповідей
    Фото: vox-cdn

    Вчені вивчали антитіла та імунну відповідь клітин добровольців, які отримали однодозову вакцину Johnson&Johnson

    Дослідники з Гарвардського університету (США) заявили, що вакцина проти Covid-19 компанії Johnson&Johnson виробляє декілька імунних відповідей, і це дозволяє їй бути ефективною проти різних штамів коронавірусу. Про це повідомляє The Hill.

    Вчені вивчали антитіла та імунну відповідь клітин 20 добровольців у віці від 18 до 55 років, які отримали однодозову вакцину Johnson&Johnson.

    Дослідження виявило, що пацієнтів, інфікованих штамом Beta (вперше виявлений у Південній Африці), виробляється в п’ять разів менше нейтралізуючих антитіл, ніж у тих, хто був інфікований «первинним» штамом коронавірусу.

    У людей із штамом Gamma (вперше виявлений у Бразилії) утворюється в 3,3 рази менше таких антитіл.

    Разом з тим нейтралізуючі імунні відповіді антитіл та Т-клітин були «в основному збережені». За словами дослідників, це вказує, що вакцина Johnson & Johnson є ефективною від усіх штамів Covid-19.

    До слова, Данія вирішила не включати вакцину Johnson&Johnson від Covid-19 в свою програму вакцинації.

    Раніше експерти Світового конгресу вакцин-2021 назвали кращу вакцину від коронавірусу.

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    Теги: США медицина щеплення вакцинація коронавірус
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    Дослідження показало, як вакцина Johnson&Johnson ефективна проти Covid-штамів