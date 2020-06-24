Новий антирекорд: коронавірус виявили ще у 940 українців



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Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко збільшується

У МОЗ заявили про небезпечну епідеміологічну ситуацію в країні

Станом на 24 червня в Україні зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу. Померло від хвороби 16 людей.

Найбільш зараженими регіонами лишаються Київ, Чернівецька та Львівська області.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У МОЗ заявили, що епідеміологічна ситуація вкрай напружена і небезпечна.

Разом з тим, у міністерстві назвали причину спалаху коронавірусу. Керівництво МОЗ говорить, що через недбале ставлення до основних інструкцій та рекомендацій з протидії епідемії тепер такий результат - кількість хворих збільшилась утричі.

Коронавірус в Україні

Всього 38074

Хворіють 20083

Одужали 16956

Померли 1035

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Зазначимо, в Україні другий день зростає кількість заражених, хоча до цього було три дні спаду захворювання. Як відомо, в Україні станом на ранок 23 червня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 38 074 осіб. За позаминулу добу було виявлено 833 випадки зараження.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 була зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Крім того, ЗМІ дізналися, яким країнам Євросоюз готується заблокувати в'їзд. За попередньою інформацією, громадянам США, Росії та Бразилії буде заборонено відвідувати Євросоюз через високу захворюваність на Covid-19.

Нагадаємо, Україна потрапила до списку країн «червоної зони». Країна, яка входить до «червоної зони», не відповідає критеріям захворюваності на коронавірус для активного відновлення міжнародного авіасполучення.

До слова, МЗС України запустило інтерактивну карту з правилами виїзду за кордон.



