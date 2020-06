США накриє найбільша за 50 років піщана буря

Пилова буря пройде вздовж берегів Мексиканської затоки і осяде в південних штатах США

Хмара піщаного пилу з Сахари рухається через Атлантичний океан до берегів Америки.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що пилова буря пройде вздовж берегів Мексиканської затоки і осяде в південних штатах США.

Раніше в африканській пустелі Сахара сталося кілька штормових бур, які й спровокували викид піщаного пилу в повітря.

Через товстий шар пилу, його низьку висоту і географічне охоплення, очікується різке погіршення якості повітря в Пуерто-Ріко, на Барбадосі, Гваделупі і багатьох інших місцях, де ведуться спостереження.

#SaharanDust gets lifted from Africa across the Atlantic by strong easterly winds in the early summer months. In Texoma we'll notice a hazy sky &some beautiful sunrises &sunsets by Friday & Saturday. If you have respiratory issues, this dust will not be your friend. pic.twitter.com/iJ0gcB7NOX