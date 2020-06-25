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    У світі

    США накриє найбільша за 50 років піщана буря

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    Буря може зачепити такі місця, як Корпус-Крісті, Х'юстон, Галвестон, Новий Орлеан - США накриє найбільша за 50 років піщана буря
    Буря може зачепити такі місця, як Корпус-Крісті, Х'юстон, Галвестон, Новий Орлеан

    Пилова буря пройде вздовж берегів Мексиканської затоки і осяде в південних штатах США

    Хмара піщаного пилу з Сахари рухається через Атлантичний океан до берегів Америки.

    Про це повідомляє The Washington Post.

    Зазначається, що пилова буря пройде вздовж берегів Мексиканської затоки і осяде в південних штатах США.

    Раніше в африканській пустелі Сахара сталося кілька штормових бур, які й спровокували викид піщаного пилу в повітря.

    Через товстий шар пилу, його низьку висоту і географічне охоплення, очікується різке погіршення якості повітря в Пуерто-Ріко, на Барбадосі, Гваделупі і багатьох інших місцях, де ведуться спостереження.


    До п'ятниці пил повинен почати осідати на великій ділянці узбережжя Мексиканської затоки на північ від берегової лінії Техасу до Луїзіани. Буря може зачепити такі місця, як Корпус-Крісті, Х'юстон, Галвестон, Новий Орлеан.

    За даними місцевих дослідницьких центрів, ця піщана буря є найбільшою з 1970 року.

    До слова, на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео).

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