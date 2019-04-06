Битва аналізів: медик звинуватила Зеленського та лабораторію у брехні



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Історія з аналізами - фарс? Фото Радіо Свобода

Екс-лаборантка розказала, що дати аналізів автоматично проставляє система

Колишня лаборантка з Києва Світлана Губко прокоментувала «опечатку» в аналізах кандидата в Президенти Володимира Зеленського.

Свій коментар вона залишила на сторінці лабораторії. Так, вона написала: «Вибачте, яка помилка при реєстрації ?? !!! При оформленні пацієнтів використовують спеціальну програму! Створюється нове замовлення, де дата створення замовлення присвоюється автоматично».

Екс-лаборантка пояснила, що і замовленню, і матеріалу присвоюється індивідуальний номер і штрих-код. Штрих-код роздруковується і клеїться на пробірку.

«Автоматично, з програми з сьогоднішньої датою же формується наряд на апаратуру на якій і будуть робити аналізи, і скидаються на комп, який підключений до лабораторного обладнанню. На цьому етапі ніхто в нормальних, сучасних лабораторіях не вносить дату вручну!», - підкреслила вона і роз’яснила далі: після доставки безпосередньо в лабораторію сканером зчитується штрих-код, відкручується сироватка і лаборант вже знає в яку комірку Кобаса ставити чашечку з сироваткою, тому що система автоматично впізнала матеріал по штрихкоду, а компьютер апарату за нарядом видав номер комірки.

«Тут теж ніяких дат вручну не вноситься. Після виконання аналізу - апарат автоматично скидає дані на свій комп, лаборант їх інтерпретує і вносить в лабораторній програмі в стандартний порожній бланк результату. І ось тут - тадаммм!! система сама розставляє дати по конкретних замовленнях: дата взяття матеріалу і дата видачі результату! Лікар підтверджує підписом і «закриває» замовлення», - підкреслила медик.

«Ви або нахабно брешете, і матеріал був зданий другого, а результат дійсно був готовий сьогодні, бо аналізи треба було встигнути виготовити, а це 2-3 дні, або у вас взагалі все по-старому на коліні оформляється, реєструється як попало, і тоді гріш вам ціна як лабораторії», - резюмує Світлана.