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    Битва аналізів: медик звинуватила Зеленського та лабораторію у брехні

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    Історія з аналізами - фарс? - Битва аналізів: медик звинуватила Зеленського та лабораторію у брехні
    Історія з аналізами - фарс?
    Фото Радіо Свобода

    Екс-лаборантка розказала, що дати аналізів автоматично проставляє система

    Колишня лаборантка з Києва Світлана Губко прокоментувала «опечатку» в аналізах кандидата в Президенти Володимира Зеленського.

    Свій коментар вона залишила на сторінці лабораторії. Так, вона написала: «Вибачте, яка помилка при реєстрації ?? !!! При оформленні пацієнтів використовують спеціальну програму! Створюється нове замовлення, де дата створення замовлення присвоюється автоматично».

    Екс-лаборантка пояснила, що і замовленню, і матеріалу присвоюється індивідуальний номер і штрих-код. Штрих-код роздруковується і клеїться на пробірку.

    «Автоматично, з програми з сьогоднішньої датою же формується наряд на апаратуру на якій і будуть робити аналізи, і скидаються на комп, який підключений до лабораторного обладнанню. На цьому етапі ніхто в нормальних, сучасних лабораторіях не вносить дату вручну!», - підкреслила вона і роз’яснила далі: після доставки безпосередньо в лабораторію сканером зчитується штрих-код, відкручується сироватка і лаборант вже знає в яку комірку Кобаса ставити чашечку з сироваткою, тому що система автоматично впізнала матеріал по штрихкоду, а компьютер апарату за нарядом видав номер комірки.

    «Тут теж ніяких дат вручну не вноситься. Після виконання аналізу - апарат автоматично скидає дані на свій комп, лаборант їх інтерпретує і вносить в лабораторній програмі в стандартний порожній бланк результату. І ось тут - тадаммм!! система сама розставляє дати по конкретних замовленнях: дата взяття матеріалу і дата видачі результату! Лікар підтверджує підписом і «закриває» замовлення», - підкреслила медик.

    «Ви або нахабно брешете, і матеріал був зданий другого, а результат дійсно був готовий сьогодні, бо аналізи треба було встигнути виготовити, а це 2-3 дні, або у вас взагалі все по-старому на коліні оформляється, реєструється як попало, і тоді гріш вам ціна як лабораторії», - резюмує Світлана.

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