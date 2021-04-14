Країни ЄС домовились про запровадження ковід-паспортів

Паспорти вакцинації допоможуть запустити туристичний сезон вже влітку

Країни Європейського Союзу офіційно домовились про запровадження ковід-паспортів (або сертифікатів вакцинації) для подорожей. Це стане кроком до відновлення туризму цього літа. Про це пише Reuters з посиланням на два дипломатичні джерела.

Сертифікати дозволять вакцинованим, тим, хто одужав від Covid-19, або людям з негативними результатами тестів на коронавірус, легше подорожувати в межах ЄС, де обмеження пересування діють вже понад рік.

27 країн-членів ЄС взяли на себе зобов'язання підготуватись до запуску сертифікатів до літа 2021 року, йдеться в документі, схваленому представниками країн.

Європарламент ще має дати згоду на цю пропозицію та узгодити власну позицію щодо цих паспортів пізніше цього місяця. Остаточні переговори між законодавцями, представниками країн та виконавчим органом ЄС, як очікується, розпочнуться у травні.

Угода держав-членів ЄС включає положення проти дискримінації щодо тих, хто не може або не бажає вакцинуватися. Тому замість вакцинації таким людям можна буде робити тести на коронавірус.

Хоча держави-члени планують визнавати лише схвалені у ЄС вакцини, окремі країни можуть також видавати сертифікати, що включають китайську вакцину Sinovac або навіть російську вакцину Sputnik, які дозволені лише на їхній території.

Інші країни ЄС самостійно вирішуватимуть, чи приймати сертифікат з вакциною, не схваленою регуляторними органами блоку.

Раніше стало відомо, коли зʼявиться єдиний європейський документ про вакцинацію. Сертифікат можна буде завантажити на смартфон або роздрукувати у паперовому вигляді.

До слова, США не запроваджуватимуть паспорти вакцинації.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.