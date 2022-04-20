Мер Бучі розповів про злочини окупантів РФ та дав пораду Путіну

У Бучі містяни були змушені ховати своїх рідних у парках і скверах

Очільник міста пригадав, як чоловік поховав розстріляну росіянами дружину в скверику під номерним знаком

Міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів про жахливий епізод, який стався під час окупації міста російськими військовими. Про це мер Бучі розповів у інтерв'ю «Суспільному».

Він розповів, що по вулиці Леха Качинського автомобіль із Гостомеля намагався переїхати через Бучу у безпечне місце.

«Був розстріляний російськими орками з блокпоста. Була поранена дружина, чоловік вийшов і волав про допомогу, щоб не вбивали, не добивали, бо там дружина із дитиною. Але ті зробили другу чергу. Він її поховав у чорнобильському сквері. Поставив номерний знак», – розповів Федорук.

Він додав, що подальша доля чоловіка йому, на жаль, невідома.

«Маю інформацію, що йому після поранення надали допомогу і він вижив», – уточнив мер Бучі.

За його словами, фактично кожен сектор, кожен квартал Бучі був простріляний російськими окупантами й мирним громадянам виходити на вулицю було вкрай небезпечно. Хоча в ті невеликі періоди, коли можна було це зробити, люди виходили, забирали тіла, ховали у себе в городах, прикопували у скверах. З тієї кількості громадян, яка була в місті на період окупації, кожен п’ятий був убитий. Кожен п’ятий.

У зв'язку з цим Федорук висловив упевненість, що і російські військові, й особисто Володимир Путін не уникнуть покарання.

«Має відбутися військовий трибунал. Я рекомендував би Путіну як ефесбешному офіцеру: вийми пістолет та застрелись», – додав очільник Бучі.

Нагадаємо, дещо раніше міський голова Бучі закликав мешканців не поспішати повертатися до рідних домівок і залишитися у безпечніших місцях.

Він також розповів, що 403 мирних мешканців міста були по-звірячому закатовані російськими солдатами протягом місячної окупації.



