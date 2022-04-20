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    Мер Бучі розповів про злочини окупантів РФ та дав пораду Путіну

    У Бучі містяни були змушені ховати своїх рідних у парках і скверах&nbsp; - Мер Бучі розповів про злочини окупантів РФ та дав пораду Путіну
    У Бучі містяни були змушені ховати своїх рідних у парках і скверах 
    фото з відкритих джерел

    Очільник міста пригадав, як чоловік поховав розстріляну росіянами дружину в скверику під номерним знаком

    Міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів про жахливий епізод, який стався під час окупації міста російськими військовими. Про це мер Бучі розповів у інтерв'ю «Суспільному».

    Він розповів, що по вулиці Леха Качинського автомобіль із Гостомеля намагався переїхати через Бучу у безпечне місце.

    «Був розстріляний російськими орками з блокпоста. Була поранена дружина, чоловік вийшов і волав про допомогу, щоб не вбивали, не добивали, бо там дружина із дитиною. Але ті зробили другу чергу. Він її поховав у чорнобильському сквері. Поставив номерний знак», – розповів Федорук.

    Він додав, що подальша доля чоловіка йому, на жаль, невідома.

    «Маю інформацію, що йому після поранення надали допомогу і він вижив», – уточнив мер Бучі.

    За його словами, фактично кожен сектор, кожен квартал Бучі був простріляний російськими окупантами й мирним громадянам виходити на вулицю було вкрай небезпечно. Хоча в ті невеликі періоди, коли можна було це зробити, люди виходили, забирали тіла, ховали у себе в городах, прикопували у скверах. З тієї кількості громадян, яка була в місті на період окупації, кожен п’ятий був убитий. Кожен п’ятий.

    У зв'язку з цим Федорук висловив упевненість, що і російські військові, й особисто Володимир Путін не уникнуть покарання.

    «Має відбутися військовий трибунал. Я рекомендував би Путіну як ефесбешному офіцеру: вийми пістолет та застрелись», – додав очільник Бучі.

    Нагадаємо, дещо раніше міський голова Бучі закликав мешканців не поспішати повертатися до рідних домівок і залишитися у безпечніших місцях.

    Він також розповів, що 403 мирних мешканців міста були по-звірячому закатовані російськими солдатами протягом місячної окупації.

    Читайте також: «Зв’язували руки, ставили спиною і розстрілювали на вулиці». Інтерв’ю з мером звільненої Бучі


    Теги: росія окупанти війна смерть Буча
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    Мер Бучі розповів про злочини окупантів РФ та дав пораду Путіну