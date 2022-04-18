«85% смертей від кульових поранень». Мер Бучі розповів про звірства рашистів

У Київській області на вулицях лежало багато розстріляних тіл чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками

У Київській області на вулицях лежало багато розстріляних тіл чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками

Міський голова закликав мешканців не поспішати повертатися до рідних домівок і залишитися у безпечніших місцях

Міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що 403 мирних мешканців міста були звірськи закатовані російськими солдатами протягом місячної окупації. Фактично це кожен п'ятий мешканець Бучі з тих, що залишилися у місті, наголосив мер в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

«На території місцевої церкви Андрія Первозванного є дві братські могил, де триває підняття тіл. Практично у 85% загиблих кульові поранення. Вони загинули не від вибухів снарядів чи внаслідок осколкових поранень. Їх цілеспрямовано розстріляли рашисти», – сказав він.

Федорук зауважив, що став свідком розстрілу сім’ї, яка автомобілем із Гостомеля їхала Бучею у бік Києва. Біля підприємства «Південтеплоенергомонтаж», що на вулиці Леха Качинського, чоловік просив в окупантів не добивати поранену дружину. Але вони не почули та вбили вагітну дружину та маленьку дитину.

«Нині Буча – це мертве місто. За кілька днів нам вдалося навести трохи порядок після окупаційних російських військ. Однак загроза з півночі (повторного вторгенння росіян – «Главком») продовжує залишатися», – заявив мер.

Міський голова закликав мешканців не поспішати повертатися до рідних домівок і залишитися у безпечніших місцях.

Як відомо, в Україні триває 54-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада визнала геноцидом українського народу дії збройних сил РФ, а також політичного і військового керівництва Росії під час повномасштабної війни проти України. Відповідну постанову №7276 ухвалили 14 квітня.

У постанові згадуються злочини російських військових в українських містах, як-от Маріуполь, Буча, Харків та інші. Зазначається, що вони свідчать про цілеспрямоване прагнення винищити українців.

Рада також звертається до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення росією геноциду українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.

Зазначається, що Генпрокуратура, Міністерство закордонних справ та Мін'юст повинні документувати всі факти вчинення геноциду українського народу, злочинів проти людяності, воєнних злочинів, інших тяжких злочинів та ініціювати притягнення винних до відповідальності.