Мер Львова похвалився будівництвом сміттєпереробного заводу



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Мер Львова розказав, що для сміттєпереробного заводу вже є і проект, і ділянка, і гроші Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За словами львівського голови, на початку весни стане відома компанія, яка почне будівництво одного з перших сміттєпереробних заводів в Україні

Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий розказав в інтерв'ю «Главкому», що ситуація з будівництвом сміттєпереробного заводу залагоджена попри те, що на громадських слуханнях стався скандал, адже на нього потрапили люди, які виступили категорично проти будівництва.

«Але все нормально. Мінекології, до речі, визнало слухання такими, що відбулися. А скандал влаштували 20 штатних провокаторів, які знаходяться на фінансуванні ОДА. У них така задача – блокувати, створювати проблеми. Бо як вони можуть допустити, що ніде в Україні немає такого заводу, а Львів почне будувати», - пояснив посадовець.

Садовий розказав, що фінансування на будівництво виділив Європейський банк реконструкції та розвитку – 25 млн євро, ще 10 млн євро – це кошти європейських економічних фондів. Вже відбувся перший етап тендеру, який банк сам проводить. На тендер подалося 12 компаній з 12 країн світу.

«Вже є шорт-лист, залишилося п’ять компаній і ми очікуємо десь на початку весни дізнатись назву компанії, яка почне будівництво. Проект є, ділянка є, гроші є і все ОК. Це буде один з перших сміттєпереробних заводів в Україні. Ще й харків'яни молодці, у них теж буде такий завод. Щоправда, вони працюють з проектом Світового банку, а у нас трішки простіша технологія», - пояснив мер Львова.

На питання «Главкома», чому жодної української компанії немає серед учасників тендеру, Садовий відповів, що умова банку полягала в тому, що компанія, яка будує завод, повинна мати досвід збудованих заводів у світі.

«Жодна українська компанія жодного заводу в світі не збудувала. Є в Києві сміттєспалювальний завод, який збудували чехи ще за часів Союзу за колишніми нормами. Він сьогодні вже не відповідає стандартам. З банком вигідно працювати тому, що всі тендерні процедури відбуваються за умовами ЄС. Львів є найбільшим партнером Європейського банку серед усіх міст України», - резюмував посадовець.

Напередодні Садовий оприлюднив документ, що нібито є угодою про перепідпорядкування фракції «Об’єднання «Самопоміч» Адміністрації президента в обмін на вирішення проблеми «львівського сміття».

Як відомо, 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.

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