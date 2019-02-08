Садовий визнав, що Порошенко увійшов в історію… через львівське сміття і показав секретний документ



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Андрій Садовий запевняє, що на нього тиснуть за допомогою кримінальних проваджень

За словами львівського мера, президент думав, що знайшов кнопку, якою міг керувати «Самопоміччю»

Сьогодні мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий оприлюднив документ, що нібито є угодою про перепідпорядкування фракції «Об’єднання «Самопоміч» Адміністрації президента в обмін на вирішення проблеми «львівського сміття».

Раніше в інтерв'ю «Главкому» Садовий заявив, що у нас всі партії мають чітку прогнозовану політику з точки зору президента.

«Тобто він знає, чого від кого можна очікувати, знає, яку кнопку можна натиснути. «Самопоміч» непідконтрольна», - заявив посадовець, натякаючи на те, що для нього такою «кнопкою» є сміття.

Садовий підкреслив, що та кнопка для влади не спрацювала.

«Вони зробили блокаду, вони тиснули на мене, шантажували, але я не піддався на ці провокації. Ну, хто міг очікувати, що віце-спікер парламенту Оксана Сироїд, буде голодувати біля Адміністрації президента з головою фракції Олегом Березюком, з Тарасом Пастухом, в той час як Петро Олексійович поїде на зустріч до Трампа. Хто міг очікувати, що Філарет, Святослав, іудеї, протестанти напишуть листа до президента про те, щоб зупинити сміттєву блокаду Львова», - розказав Садовий.

Він додав, що й сам був здивований, коли у нього була навесні зустріч з мером Нью-Йорка Біллом Де Блазіо і він його спитав: як ти вижив в сміттєвій блокаді?

«Цей кейс відомий сьогодні на весь світ, Петро Олексійович увійшов в історію. І думаю, що цей кейс будуть на багатьох факультетах політології студентам наводити в приклад, як політтехнологію», - зазначив львівський голова.

Як відомо, 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.

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