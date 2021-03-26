«Місць не вистачає навіть у коридорах». У Миколаєві немає куди класти хворих на ковід (відео)

«У середньому за добу від коронавірусу в Миколаєві помирає до 10 осіб», – Сєнкевич

Очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відео про те, який вигляд мають лікарні міста із пацієнтами, які хворі на коронавірус. Вільних місць нема, люди лежать у коридорах та інших приміщеннях.

«Подивіться уважно, особливо ті, хто скептично ставиться до існування коронавірусу. Такий вигляд мають наразі перша, третя та п’ята міські лікарні, куди направляють пацієнтів із Covid-19. Щодня в місті фіксуємо біля 200 випадків захворювання. У середньому за добу від коронавірусу в Миколаєві помирає до 10 осіб. Завантаженість лікарень критична. Нам бракує медиків, а місць для пацієнтів не вистачає навіть у коридорах. Якщо кожен із нас не буде суворо дотримуватися правил карантину, ситуація погіршуватиметься й надалі», – написав Сєнкевич.

За його словами, люди стали важче переносити захворювання. Тому мер закликав дотриматись крантинних правил та за покидати домівку без необхідності.

Нагадаємо, в Миколаєві відділення лікарень, які призначені для пацієнтів з Covid-19 або підозрою на нього, заповнені на 86 %. У соцмережах показали світлини, на яких видно усю небезпеку ситуації.

Станом на ранок, 26 березня, у Миколаївській області зареєстровано 534 нових випадки коронавірусу, з яких найбільше в самому Миколаєві – 230 та Первомайську – 63. Померло 13 людей за останню добу. Через збільшення захворюваності із 27 березня Миколаїв буде в червоній карантинній зоні.

Нагадаємо, що в лікарнях Ізмаїлу Одеської області також коронавірусний колапс, місць катастрофічно не вистачає, лікарі та медсестри працюють практично без відпочинку, а в самій Одесі залишилось 39 вільних ліжок для хворих на Covid-19.