Коронавірусний колапс у Миколаєві. Фото з лікарень

«Ситуація дуже погана, тому зараз ми розміщуємо людей в коридорах», – мер Миколаєва

«Ситуація дуже погана, тому зараз ми розміщуємо людей в коридорах», – мер Миколаєва

«Ситуація дуже погана, тому зараз ми розміщуємо людей в коридорах», – мер Миколаєва

Найбільша кількість пацієнтів надійшла 19-21 березня

У Миколаєві відділення лікарень, які призначені для пацієнтів з Covid-19 або підозрою на нього, заповнені на 86 %. Хворі продовжують надходити. Про це сказала начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай на засіданні міської комісії з ТЕБ та НС, пише НикВести.

Шамрай повідомила, що вранці 22 березня комісія відвідала всі лікарні міста.

«Стаціонари переповнені. Сьогодні в стаціонарах на розгорнутих 1010 ліжках перебувають 856 пацієнтів, що становить 86 % завантаження. У реанімаціях перебувають 69 пацієнтів. Якщо 3-4 дня назад це було 6 %, то сьогодні 8 %. 12 пацієнтів зараз на штучній вентиляції легенів. З усіх пацієнтів на кисневій підтримці перебувають 445, що становить майже 50 %», – сказала вона.

Шамрай додала, що зараз лікарі дивляться, кого з хворих можна виписати й передати на «первинку», проте все одно виписують пацієнтів менше, ніж їх надходить.

Найбільша кількість пацієнтів надійшла в п’ятницю 19 березня в другій половині дня, у суботу та неділю 20-21 березня.

«Ситуація дуже складна. Необхідно розмежувати контакти між людьми, щоби зменшити навантаження на лікарні. У 3-й лікарні дійсно є пацієнти, які перебувають у коридорах...», – сказала Шамрай.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що у відділеннях лікарень, які визначені для госпіталізації пацієнтів із коронаврусом, закінчилися місця. Хворих кладуть у коридорах.

«Ситуація дуже погана, тому зараз ми розміщуємо людей в коридорах. Це відбувається у всіх лікарнях, а також всередині лікарень в реанімаційних відділеннях», – сказав Сенкевич. Він додав, що в лікарнях багато пацієнтів молодого віку, а також дітей.

У соцмережах показують світлини, на яких видно переповнені лікарні Миколаєва.

Із 24 березня в Миколаєві проїзд у громадському транспорті буде лише за перепустками. Таке рішення 22 березня ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Перепустки зможуть отримати працівники таких сфер:

охорони здоров’я;

продовольчого забезпечення;

урядування та надання найважливіших державних послуг;

енергозабезпечення;

водозабезпечення;

зв’язку та комунікації;

фінансових та банківських послуг;

функціонування інфраструктури транспортного забезпечення;

сфери оборони;

правопорядку та цивільного захисту;

суб'єкти господарювання, які мають безперервний промисловий цикл.

Перепустки вводяться у дію з 24 березня 2021 року.

Окрім цього, за словами Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, всі ринки мають працювати згідно з санітарними нормами. Якщо проблеми не будуть усунуті до 29 березня – ринки закриють на період локдауну.

Через критичну ситуацію з поширенням коронавірусу в місті Миколаєві посилили карантинні обмеження. Дія жорстких обмежень в обласному центрі триватиме з 24 березня по 4 квітня.



