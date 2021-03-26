У лікарнях Ізмаїла коронавірусний колапс (фото)

Загалом Ізмаїльська неврологічна лікарня оснащена всім необхідним, кисню вистачає на всіх

Інфекційне відділення Ізмаїльської неврологічної лікарні переповнене хворими на коронавірус, медичний персонал працює практично без відпочинку. Про це повідомив Андрій Підгірний у мережі Facebook.

Близько третьої години ночі 26 березня в інфекційне відділення Ізмаїльської неврологічної лікарні карета швидкої доставила Підгірного у важкому стані.

Пацієнта вдалось врятувати, зараз його стан покращився, проте він усе ще перебуває під кисневим апаратом. У тій самій лікарні близько сотні важких лежачих під крапельницями, медичний персонал працює в посиленому режимі, стверджує Андрій.

«Тут лежить сотня людей, майже всі важкохворі із крапельницями, лікарі та медсестри постійно бігають, можна порівняти з командою піт-стоп із «Формули 1»,– повідомив він.

Андрій Підгірний наразі перебуває у лікарні. Фото: Андрій Підгірний

Загалом лікарня оснащена всім необхідним, кисню вистачає на всіх, годують гарно, важкохворих – з ложки, персонал закладу доброзичливий, допомагає придбати воду чи дістатись до туалету тим, хто самостійно зробити цього не може.

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