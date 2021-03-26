Ще одна область опинилась на порозі «червоної» зони

У суботу «червона» зона може розширитись

Сьогодні, 26 березня, в Рівненській обласній держадміністрації відбулася нарада з медиками області щодо підготовки до входження Рівненщини у «червону» карантинну зону.

За минулу добу на Рівненщині зареєстровано більш як пів тисячі хворих на Covid-19.

За даними Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Рівненська область на контрольних показниках, тобто - на порозі «червоної» зони. Про це повідомляє «Радіо Трек».

У Рівненській області критично високий показник госпіталізацій із підозрою чи підтвердженим Covid-19. На сьогодні 963 пацієнти з коронавірусом перебувають у лікарнях, з яких третина – у важкому стані, понад пів сотні в реанімації.

«Ми завжди пропонували посилити контроль, але найближчі 3 тижні це буде кульмінація», - підкреслив головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

Якщо завтра будуть такі ж високі показники захворюваності, то державна комісія в суботу відправить Рівненщину в «червону» зону. Обласну комісію ТЕБ і НС проведуть завтра, після засідання державної.

Нагадаємо, наразі в «червоній» зоні 10 регіонів (м. Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька області).

25 березня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення запровадити «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Миколаївської області.

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Черкащина залишиться поки що в «помаранчевій» зоні.

Нагадаємо, що «червоний» рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено два або більше показників:

завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки підтверджується рішенням Державної комісії з питань надзвичайних ситуаацій за ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин.

Рішення Державної комісії з питань надзвичайних ситуацій набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення.

Додамо, що Міністерство охорони здоров'я уточнило перелік місць для обов’язкового носіння масок у регіонах «червоної зони». Тепер на вулиці та в парках можна гуляти без маски.

23 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що загального локдауну в Україні через стрімке поширення коронавірусу найближчим часом не буде. Обмеження вводитимуться лише у регіонах, де є спалах Covid-19.

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