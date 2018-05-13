Мер Парижа висловила співчуття родині загиблого при нападі

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Щонайменше двоє людей загинули під час нападу чоловіка з ножем у центрі Парижа

Мер Парижа Анн Ідальго висловила співчуття родині загиблого в результаті нападу невідомого з ножем в Парижі.

Про це Анн Ідальго написала у своєму Twitter.

«Сьогодні ввечері наше місто зазнало смертельного нападу. Мої думки з родиною загиблого. Я також думаю про поранених та їхніх близьких. Я хочу сказати, що їм, що все парижани на їхньому боці», - написала вона.

Вона також зазначила «холоднокровність, сміливість і професійність поліції, яка в черговий раз допомогла врятувати життя».

Ce soir, notre ville a été meurtrie. Mes premières pensées vont à la famille de la victime qui a perdu la vie. Je pense également aux blessés et à leurs proches. Je veux leur dire que tous les Parisiens sont à leurs côtés. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 12 травня 2018 р.





Нагадаємо, щонайменше двоє людей загинули під час нападу чоловіка з ножем у центрі Парижа.

Місцеві ЗМІ стверджують, що поранення отримали не менше восьми осіб - причому в чотирьох випадках ці поранення оцінюються як важкі. У свою чергу поліція підтверджує загибель однієї людини і поранення чотирьох, з яких двоє, за даними поліцейських, постраждали серйозно.

За свідченнями очевидців, поліція спочатку намагалася затримати підозрюваного за допомогою електрошокерів, однак їй це не вдалося. Після цього прозвучали два постріли і нападник упав.

Відразу після нападу на вулиці почалася паніка. Зараз місце події оточене, вулиці патрулюють озброєні поліцейські.



