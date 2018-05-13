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    Мер Парижа висловила співчуття родині загиблого при нападі

    • Сьогодні, 02:15
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    Щонайменше двоє людей загинули під час нападу чоловіка з ножем у центрі Парижа

    Мер Парижа Анн Ідальго висловила співчуття родині загиблого в результаті нападу невідомого з ножем в Парижі.

    Про це Анн Ідальго написала у своєму Twitter.

    «Сьогодні ввечері наше місто зазнало смертельного нападу. Мої думки з родиною загиблого. Я також думаю про поранених та їхніх близьких. Я хочу сказати, що їм, що все парижани на їхньому боці», - написала вона.

    Вона також зазначила «холоднокровність, сміливість і професійність поліції, яка в черговий раз допомогла врятувати життя».


    Нагадаємо, щонайменше двоє людей загинули під час нападу чоловіка з ножем у центрі Парижа. 

    Місцеві ЗМІ стверджують, що поранення отримали не менше восьми осіб - причому в чотирьох випадках ці поранення оцінюються як важкі. У свою чергу поліція підтверджує загибель однієї людини і поранення чотирьох, з яких двоє, за даними поліцейських, постраждали серйозно.

    За свідченнями очевидців, поліція спочатку намагалася затримати підозрюваного за допомогою електрошокерів, однак їй це не вдалося. Після цього прозвучали два постріли і нападник упав.

    Відразу після нападу на вулиці почалася паніка. Зараз місце події оточене, вулиці патрулюють озброєні поліцейські.


    Франція Париж смерть мер напад Twitter
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