Мера міста Ромни судитимуть за корупцію

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Відкрите судове засідання призначено на 4 липня 2018 року

Роменський міськрайонний суд Сумської області призначив до судового розгляду у відкритому судовому засіданні кримінального провадження за обвинуваченням міського голови Сергія Салатуна у вимаганні 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Роменського міськрайонного суду.

«Суд ухвалив: призначити кримінальне провадження для розгляду по суті відносно Салатуна Сергія Андрійовича, підозрюваного у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України («Замах на злочин» та «Одержання хабаря» — ред.), у відкритому судовому розгляді на 4 липня 2018 року на 15 годину», — йдеться у рішенні суду.

Також зазначається, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.