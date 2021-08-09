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    Меркель їде до Києва: стала відома дата

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    Ангела&nbsp;Меркель і Володимир Зеленський мали зустріч у Берліні 13 липня - Меркель їде до Києва: стала відома дата
    Ангела Меркель і Володимир Зеленський мали зустріч у Берліні 13 липня
    Фото: Офіс президента

    Очевидно, однією з головних тем переговорів буде газопровід «Північний потік-2», будівництво якого завершується у Балтійському морі

    Канцлерка Німеччини Ангела Меркель цього місяця приїде до Києва. Напередодні Дня Незалежності вона проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі LIGA.net.

    Попередньо узгоджена дата візиту – 22 серпня.

    За словами Подоляка, зараз візит готується на робочому рівні. Меркель і Зеленський обговорюватимуть переговори на Донбасі, а також питання в газовій сфері.

    Пізніше прессекретар президента Сергій Никифоров також підтвердив інформацію про візит. «Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

    Зазначимо, однією з головних тем переговорів буде тема скандального газопроводу «Північний потік-2», який, як прогнозують в Росії, добудують за декілька тижнів.

    Нагадаємо, що 13 липня у Берліні відбулась зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години.

    Меркель тоді наголосила, що Україна має залишатися країною-транзитеркою газу і після добудови газогону «Північний потік-2». Вона нагадала, що Німеччина спільно з Європейською Комісією докладали зусиль для укладення відповідного договору транзиту газу (укладена між РФ і Україною наприкінці 2019 року угода чинна до 2024 року й може бути продовжена - ред.). «Для нас Україна є і залишатиметься транзитеркою газу навіть у разі добудови газогону «Північний потік-2», – наголосила канцлерка.

    Теги: Німеччина Ангела Меркель Україна
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    Меркель їде до Києва: стала відома дата