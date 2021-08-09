Росія назвала строки завершення будівництва «Північного потоку-2»

До завершення будівництва російського газопроводу залишаються «лічені тижні»

Посол Росії у Німеччині Сергій Нечаєв назвав терміни завершення будівництва «Північного потоку-2». Домовленість США і Німеччини не вплине на темпи робіт. Про це повідомляє російська газета «Известия».

За його словами, США і ФРН не укладали угоду стосовно газопроводу, були лише заяви.

«Виходимо з того, що німецько-американська домовленість не вплине на темпи спорудження і терміни завершення «Північного потоку-2». Будівельні роботи знаходяться на фінальному етапі, до повного їх закінчення залишаються лічені тижні», – сказав Нечаєв.

Тим часом «Газпром» продовжив знижувати постачання газу в Європу. Вартість палива за останні тижні дуже зросла. Експерти, пояснюючи зліт вартості палива, кажуть про свідоме небажання «Газпрому» нарощувати постачання до запуску в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2».

До такого висновку призводить відмова російської компанії бронювати додаткові потужності української газотранспортної системи навіть на час планових зупинок власних трубопроводів. Глава Оператора газотранспортної системи (ГТС) України Сергій Макогон наголосив, що дефіциту палива в Європі можна було б уникнути, якби не дії «Газпрому», що загрожують енергобезпеки ЄС.

Нагадаємо, ціни на газ в Європі продовжують йти вгору. 6 серпня ціна газу на біржі ICE Futures оновила рекорд, перевищивши $542 за тисячу кубометрів до моменту відкриття торгів.