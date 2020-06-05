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    У світі

    Меркель сказала, де планує провести літню відпустку

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    Ангела Меркель має намір провести літню відпустку в 2020 році в Німеччині - Меркель сказала, де планує провести літню відпустку
    Ангела Меркель має намір провести літню відпустку в 2020 році в Німеччині
    Фото: ЕРА

    Зазвичай влітку Ангела Меркель відпочивала або на острові Іскья в Тірренському морі, або в Альпах на півночі Італії

    Канцлер ФРН Ангела Меркель має намір провести літню відпустку в 2020 році в Німеччині.

    Про це, в четвер, 4 червня, повідомляє телеканал ZDF.

    «У Німеччині», – відповіла канцлер на відповідне запитання журналіста.

    У той же час, де саме проведе свій вільний час, вона уточнювати не стала.

    Також Меркель додала, що важко перенесла обмеження щодо самоізоляції в ході пандемії коронавірусу.

    «Сказати людям, що у них не буде богослужіння на Великдень, що вони не можуть ходити в театри, артисти не можуть більше виступати, кордони будуть закриті, що не буде більше туристичних поїздок – це було найскладніше», – сказала вона.

    Крім того, під час цього інтерв'ю, Меркель підтвердила інформацію, що не збирається висувати свою кандидатуру на пост канцлера ФРН.

    Зазвичай влітку Ангела Меркель відпочивала або на острові Іскья в Тірренському морі, або в Альпах на півночі Італії.

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