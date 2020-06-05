Меркель сказала, де планує провести літню відпустку



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Ангела Меркель має намір провести літню відпустку в 2020 році в Німеччині Фото: ЕРА

Зазвичай влітку Ангела Меркель відпочивала або на острові Іскья в Тірренському морі, або в Альпах на півночі Італії

Канцлер ФРН Ангела Меркель має намір провести літню відпустку в 2020 році в Німеччині.

Про це, в четвер, 4 червня, повідомляє телеканал ZDF.

«У Німеччині», – відповіла канцлер на відповідне запитання журналіста.

У той же час, де саме проведе свій вільний час, вона уточнювати не стала.

Також Меркель додала, що важко перенесла обмеження щодо самоізоляції в ході пандемії коронавірусу.

«Сказати людям, що у них не буде богослужіння на Великдень, що вони не можуть ходити в театри, артисти не можуть більше виступати, кордони будуть закриті, що не буде більше туристичних поїздок – це було найскладніше», – сказала вона.

Крім того, під час цього інтерв'ю, Меркель підтвердила інформацію, що не збирається висувати свою кандидатуру на пост канцлера ФРН.

Зазвичай влітку Ангела Меркель відпочивала або на острові Іскья в Тірренському морі, або в Альпах на півночі Італії.