Меркель сказала, де планує провести літню відпустку
Зазвичай влітку Ангела Меркель відпочивала або на острові Іскья в Тірренському морі, або в Альпах на півночі Італії
Канцлер ФРН Ангела Меркель має намір провести літню відпустку в 2020 році в Німеччині.
Про це, в четвер, 4 червня, повідомляє телеканал ZDF.
«У Німеччині», – відповіла канцлер на відповідне запитання журналіста.
У той же час, де саме проведе свій вільний час, вона уточнювати не стала.
Також Меркель додала, що важко перенесла обмеження щодо самоізоляції в ході пандемії коронавірусу.
«Сказати людям, що у них не буде богослужіння на Великдень, що вони не можуть ходити в театри, артисти не можуть більше виступати, кордони будуть закриті, що не буде більше туристичних поїздок – це було найскладніше», – сказала вона.
Крім того, під час цього інтерв'ю, Меркель підтвердила інформацію, що не збирається висувати свою кандидатуру на пост канцлера ФРН.
Зазвичай влітку Ангела Меркель відпочивала або на острові Іскья в Тірренському морі, або в Альпах на півночі Італії.