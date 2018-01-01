Меркель у Давосі застерегла від «отрути для суспільства» та протекціонізму

«Отрутою для суспільства» Меркель вважає правий популізм

Європа має більше покладатися сама на свої власні сили, в тому числі у вирішенні глобальних конфліктів. Про це говорила канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи на Світовому економічному форумі в Давосі, повідомляє «Укрінформ». «Ми повинні більше взяти свою долю у свої власні руки», - заявила Меркель, натякнувши на те,



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Ангела Меркель на форумі у Давосі

«Отрутою для суспільства» Меркель вважає правий популізм

Європа має більше покладатися сама на свої власні сили, в тому числі у вирішенні глобальних конфліктів.

Про це говорила канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи на Світовому економічному форумі в Давосі, повідомляє «Укрінформ».

«Ми повинні більше взяти свою долю у свої власні руки», - заявила Меркель, натякнувши на те, що занадто довго Європа покладалася багато в чому на США.

Така самостійність, на її думку, необхідна саме в часи, коли значна частина глобальних конфліктів відбувається на порозі Європи. Для того, щоб достойно бути в змозі діяти сильніше щодо таких великих держав, як США, Китай, Індія та Росія, необхідна загальна європейська зовнішня політика, підкреслила канцлер. Це стосується також спільного захисту зовнішніх кордонів ЄС.

Більша згуртованість всередині ЄС та посилення економічної міцності потрібні також заради того, щоби витримувати в умовах жорсткої конкуренції на світових ринках. Водночас Меркель застерегла від протекціонізму.

«З часів Римської імперії та Китайської стіни ми знаємо, що ізоляціонізм не обіцяє безпеки», - сказала голова уряду ФРН. За її словами, в кінцевому рахунку, найбільш успішною є співпраця між країнами для вирішення проблем.

Згадала політик і правий популізм, який набирає обертів у багатьох країнах, у тому числі Німеччині; вона назвала його «отрутою для суспільства».

Меркель також запевнила, що при тому, що на спільні проблеми треба шукати спільні відповіді, Німеччина прагне бути країною, «яка і в майбутньому хоче вносити свій внесок у вирішення світових проблем».

Як повідомлялося, Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі відкрився 23 січня.

Напередодні противники візиту президента США Дональда Трампа на Всесвітній економічний форум провели марші протесту в низці міст Швейцарії, а в самому Давосі прорвали кордони охорони.

24-26 січня президент України Петро Порошенко візьме участь у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.