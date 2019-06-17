Макрон пояснив, чому хоче повернення Росії в ПАРЄ



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Президент Франції Еммануель Макрон

На думку Макрона, Росія повинна платити внески в Раду Європи, а її громадяни - мати можливість подавати до Європейського суду скарги на РФ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не хоче допустити повного виходу Росії з Ради Європи, бо від цього більше страждають громадяни РФ. Про це Макрон розповів у Парижі на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє «Главком».

«Я думаю, що тут є певні непорозуміння. Є питання санкцій щодо Росії, і тут Франція дотримується своєї лінії, щоб їх продовжувати, поки не будуть виконані умови. Але що стосується причетності Раді Європи, не повинно розглядатися як санкції. Тому що насправді від цих санкцій страждає не російська держава, а громадяни Росії. Тому що приналежність Росії до юрисдикційного простору - це означає можливість подавати позови проти російської держави. І якщо Росія буде виключена з Ради Європи, все це стане неможливим», - сказав Макрон.

Саме тому, по його словам, із головуванням Фінляндії вони почали процес консультацій, для того, щоб повернути Росію.

«Щоб вона могла платити внески, при цьому не діяти в якості активного члена (ПАРЄ – Ред.). Ми хочемо уникнути повного виходу Росії з Ради Європи, тому що ми вважаємо, це буде шкодити, насамперед, громадянам Росії. Ми хочемо забезпечити їхню можливість відстоювати свої права», - додав французький президент.

Зеленський в свою чергу заявив, що не бачить підстав для повернення РФ в ПАРЄ.

«Мені здається, що повернення Росії до ПАРЄ – немає ніяких кроків (щодо виконання домовленостей Росією – Ред.), під цим нічого немає», - сказав він.

«Я говорив про те, що Росія не виконала нічого з того, що повинна була. На мою думку, ми не можемо говорити про зняття санкцій, поки Україна не повернула повністю наші території. Ми захищаємо наш суверенітет, і санкції захищають суверенітет України», - додав президент України.

Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський 17-18 червня відвідує з офіційними візитами Францію і Німеччину.

17 червня президент відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі.

Тим часом перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента Франції Бріжит Макрон.

На спільній прес-конференції з Зеленським Макрон розповів, які знаки отримав від українського президента щодо Мінського процесу.