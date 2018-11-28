Мешканцям Сумської області розіслали фейкові повідомлення про мобілізацію
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Розсилка
Повідомлення з пропозицією з'явитися до військової частини розсилали на мобільні телефони начебто від імені Міноборони
Мешканці Сумської області у вівторок, 27 листопада, почали отримувати на мобільні телефони СМС-повідомлення начебто від імені Міністертсва оборони України про початок мобілізації у зв'язку із воєнним станом.
Про це повідомляє Військова служба правопорядку у Збройних силах України (ВСП ЗСУ).
Зокрема повідомляється, що протягом дня такі повідомлення надходили жителям Путивлівського району.
У СМС мешканцям району пропонувалось прибути до найближчої військової частини.
Як зазначили у службі, ці повідомлення є фейковими, а саму ситуацію в ЗСУ назвали черговою російською провокацією.
«Зазначена інформація є нічим іншим, як провокацією, які регулярно спостерігається в районах зі спільним державним кордон з РФ та в населених пунктах розташованих уздовж лінії розмежування», - зазначили у ВСП ЗСУ.
Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.
Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.