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    Мешканцям Сумської області розіслали фейкові повідомлення про мобілізацію

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    <span>Військові наголошують, що&nbsp;поширення неправдивої інформації завдає шкоди обороноздатності України</span> - Мешканцям Сумської області розіслали фейкові повідомлення про мобілізацію
    Військові наголошують, що поширення неправдивої інформації завдає шкоди обороноздатності України

    Повідомлення з пропозицією з'явитися до військової частини розсилали на мобільні телефони начебто від імені Міноборони

    Мешканці Сумської області у вівторок, 27 листопада, почали отримувати на мобільні телефони СМС-повідомлення начебто від імені Міністертсва оборони України про початок мобілізації у зв'язку із воєнним станом.

    Про це повідомляє Військова служба правопорядку у Збройних силах України (ВСП ЗСУ).

    Зокрема повідомляється, що протягом дня такі повідомлення надходили жителям Путивлівського району.

    У СМС мешканцям району пропонувалось прибути до найближчої військової частини.

    Як зазначили у службі, ці повідомлення є фейковими, а саму ситуацію в ЗСУ назвали черговою російською провокацією.

    «Зазначена інформація є нічим іншим, як провокацією, які регулярно спостерігається в районах зі спільним державним кордон з РФ та в населених пунктах розташованих уздовж лінії розмежування», - зазначили у ВСП ЗСУ.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

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