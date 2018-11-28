Мешканцям Сумської області розіслали фейкові повідомлення про мобілізацію



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Військові наголошують, що поширення неправдивої інформації завдає шкоди обороноздатності України

Повідомлення з пропозицією з'явитися до військової частини розсилали на мобільні телефони начебто від імені Міноборони

Мешканці Сумської області у вівторок, 27 листопада, почали отримувати на мобільні телефони СМС-повідомлення начебто від імені Міністертсва оборони України про початок мобілізації у зв'язку із воєнним станом.

Про це повідомляє Військова служба правопорядку у Збройних силах України (ВСП ЗСУ).

Зокрема повідомляється, що протягом дня такі повідомлення надходили жителям Путивлівського району.

У СМС мешканцям району пропонувалось прибути до найближчої військової частини.

Як зазначили у службі, ці повідомлення є фейковими, а саму ситуацію в ЗСУ назвали черговою російською провокацією.

«Зазначена інформація є нічим іншим, як провокацією, які регулярно спостерігається в районах зі спільним державним кордон з РФ та в населених пунктах розташованих уздовж лінії розмежування», - зазначили у ВСП ЗСУ.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.