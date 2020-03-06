Мешканку Чернівців оштрафували за поширення фейків про коронавірус



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59-річна жінка брала участь у зібранні біля будинку в Чернівцях, де проживає сім'я госпіталізованого з підозрою на коронавірус чоловіка

У поліції зазначили, що жінка поширювала фейки у ЗМІ, що могло призвести до соціальної напруги та порушення громадського порядку

Поліція притягнула до відповідальності мешканку Чернівців за поширення неправдивих чуток про новий вірус коронавірус Covid-19.

Про це повідомляє Нацполіція Чернівецької області.

Зазначається, що 59-річна жінка брала участь у зібранні біля будинку в Чернівцях, де проживає сім'я госпіталізованого з підозрою на коронавірус чоловіка. Люди вимагали, щоб дружину також ізолювали.

За версією поліції, жінка поширювала фейки у ЗМІ, що могло призвести до соціальної напруги та порушення громадського порядку.

Правоохоронці склали протокол за статтею 173-1 (поширювання неправдивих чуток) Кодексу про адмінпорушення. Санкція статті передбачає штраф 10-15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією. Ввечері 5 лютого у Чернівецькій області після першого випадку коронавірусу запровадили карантин у навчальних закладах.

До слова, Україна заборонила в'їзд жителям ОРДЛО з симптомами коронавірусу.

Як відомо, підозра на коронавірус у дев'яти українців не підтвердилася. Станом на 6 березня в Україні зареєстровано лише один випадок захворювання на Covid-19.