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    Мешканку Чернівців оштрафували за поширення фейків про коронавірус

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    <p>59-річна жінка брала участь у зібранні біля будинку в Чернівцях, де проживає сім'я госпіталізованого з підозрою на коронавірус чоловіка</p> - Мешканку Чернівців оштрафували за поширення фейків про коронавірус

    59-річна жінка брала участь у зібранні біля будинку в Чернівцях, де проживає сім'я госпіталізованого з підозрою на коронавірус чоловіка

    У поліції зазначили, що жінка поширювала фейки у ЗМІ, що могло призвести до соціальної напруги та порушення громадського порядку

    Поліція притягнула до відповідальності мешканку Чернівців за поширення неправдивих чуток про новий вірус коронавірус Covid-19.

    Про це повідомляє Нацполіція Чернівецької області.

    Зазначається, що 59-річна жінка брала участь у зібранні біля будинку в Чернівцях, де проживає сім'я госпіталізованого з підозрою на коронавірус чоловіка. Люди вимагали, щоб дружину також ізолювали.

    За версією поліції, жінка поширювала фейки у ЗМІ, що могло призвести до соціальної напруги та порушення громадського порядку.

    Правоохоронці склали протокол за статтею 173-1 (поширювання неправдивих чуток) Кодексу про адмінпорушення. Санкція статті передбачає штраф 10-15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

    3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    Ввечері 5 лютого у Чернівецькій області після першого випадку коронавірусу запровадили карантин у навчальних закладах.

    До слова, Україна заборонила в'їзд жителям ОРДЛО з симптомами коронавірусу.

    Як відомо, підозра на коронавірус у дев'яти українців не підтвердилася. Станом на 6 березня в Україні зареєстровано лише один випадок захворювання на Covid-19.

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