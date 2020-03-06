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    Здоров'я

    Шмигаль назвав найбільший виклик для уряду

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    Прем'єр-міністр України:&nbsp;Проблема номер один&nbsp;&mdash; це, звичайно, коронавірус - Шмигаль назвав найбільший виклик для уряду
    Прем'єр-міністр України: Проблема номер один — це, звичайно, коронавірус

    У новому уряді пообіцяли «достойно зустріти виклики сьогодення»

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

    Про це він сказав в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

    «Проблема номер один — це, звичайно, коронавірус, який поширюється Європою і зафіксований в Україні», — зазначив Шмигаль.

    Водночас, він підкреслив, що новий уряд «достойно зустріне виклики сьогодення».

    «Ми вживаємо необхідних заходів, маємо бачення як рухатись в цьому напрямку», — додав він.

    Шмигаль також заявив, що розпочата попередніми владними командами реформа української медицини буде доведена до логічного завершення.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    Ввечері 5 лютого у Чернівецькій області після першого випадку коронавірусу запровадили карантин у навчальних закладах.

    Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.

    У лабораторії наразі досліджують ще 10 зразків, відібраних у людей із підозрою на коронавірус.

    здоров'я медицина Україна уряд Денис Шмигаль коронавірус
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