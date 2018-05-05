Метеорологи попередили про надзвичайну пожежну небезпеку
- Сьогодні, 14:55
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У Києві та Київській області спостерігатиметься рівень пожежної небезпеки п’ятого - найвищого - класу інтенсивності
З 6 по 8 травня в Україні оголошено штормове попередження через надзвичайну пожежну небезпеку. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
«6-8 травня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», — йдеться в повідомленні.
За даними ДСНС в Україні, у Києві та Київській області спостерігатиметься рівень пожежної небезпеки п’ятого - найвищого - класу інтенсивності.
Як повідомлялось, із завтрашнього дня в Україні почнеться сезон дощів, відомий як травневі грози.