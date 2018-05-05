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    Метеорологи попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

    У Києві та Київській області спостерігатиметься рівень пожежної небезпеки п’ятого - найвищого - класу інтенсивності
    З 6 по 8 травня в Україні оголошено штормове попередження через надзвичайну пожежну небезпеку. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. «6-8 травня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», — йдеться в повідомленні. За даними ДСНС в Україні, у Києві та Київській області
    • Сьогодні, 14:55
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    У Києві та Київській області спостерігатиметься рівень пожежної небезпеки п’ятого - найвищого - класу інтенсивності

    З 6 по 8 травня в Україні оголошено штормове попередження через надзвичайну пожежну небезпеку. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    «6-8 травня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», — йдеться в повідомленні.

    За даними ДСНС в Україні, у Києві та Київській області спостерігатиметься рівень пожежної небезпеки п’ятого - найвищого - класу інтенсивності.

    Як повідомлялось, із завтрашнього дня в Україні почнеться сезон дощів, відомий як травневі грози.

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