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«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
«Найкраще рішення – думати про відбудову вже зараз, не чекаючи закінчення війни»
фото: Метінвест

Ступінь руйнування будівель у міському кварталі «Ювілейний» оцінюється в 70%

«Метінвест-СМЦ», збутова компанія групи «Метінвест» Ріната Ахметова, безплатно розробить концепцію відбудови зруйнованого росіянами кварталу в Бахмуті за проєктами «Сталевої мрії». Це друге після Маріуполя місто, що зголосилося відновлювати житло з використанням prefab-рішень – технології, в якій використовуються попередньо виготовлені на заводах сталеві елементи споруд. 

Ступінь руйнування будівель у міському кварталі «Ювілейний» оцінюється в 70%. На території площею 85,7 га мешкало понад 17,5 тисяч людей. У кварталі розташовані 94 житлових будинків на 5-10 поверхів, п’ять дитячих садків, дві школи, кінотеатр та універсам. Концепція відновлення кварталу розроблятиметься на основі проєктів «Сталевої мрії» з дотриманням усіх вимог містобудування та безбар’єрності, і відповідатиме сучасним світовим тенденціям. Презентація концепції планується наприкінці лютого 2024 року.

«Бахмут пережив одну з найтриваліших та найзапекліших битв у цій війні. Місто зазнало величезних пошкоджень, та ми віримо, що до нього обов’язково повернеться мирне життя. Найкраще рішення – думати про відбудову вже зараз, не чекаючи закінчення війни. «Метінвест» готовий постачати для відновлення сталь, а ми – надати весь наш досвід та експертизу, щоб після перемоги можна було відразу розпочинати будівництво», – заявила Тетяна Скрипка, керівниця проєктного офісу будівельного сектору Метінвест-СМЦ.

Нагадаємо, у травні 2023 року Метінвест-СМЦ представив концепцію відновлення країни «Сталева мрія». Вона передбачає понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів (prefab-рішень): каркасу, модуля та платформи.

По цим проєктам можна створювати житлову забудову (будинки на 1-8 поверхів, гуртожитки, готелі), соціальну інфраструктуру (школи, дитсадки, амбулаторії), та інфраструктурні об’єкти (паркінги, спорткомплекси та підземні укриття). Проєкти містять повний пакет документів – кошторис, графіки будівництва, планування, технічні рішення. Їх вирізняє екологічність, модульність, інклюзивність і швидкість будівництва.

Теги: будівництво технології житло місто Бахмут

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