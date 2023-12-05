ЗСУ повідомили, скільки техніки знищують під Бахмутом під час «м’ясних штурмів»
У штурмах російська армія використовує як мобілізовані підрозділи Шторм Z, так і різні спеціальні підрозділи
Російські загарбники продовжують свої штурми під Бахмутом і вдень, і вночі. При цьому українські військові знищують 80% російської техніки, яка потрапляє в поле ураження артилерії та БпЛА. Про це повідомив командир роти «Ахіллес» Юрій Федоренко в ефірі «Суспільне. Спротив».
«Противник продовжує штурмувати й удень і в ночі. Завдання, яке перед ними стоїть, – повернути втрачені позиції, відбити панівні висоти та сформувати плацдарм для подальших штурмів», – розповів він.
Зазначається, що у штурмах російська армія використовує як мобілізовані підрозділи Шторм Z, які йдуть в прямі штурмі та мають великі втрати у «мʼясних штурмах», так і різні спеціальні підрозділи, зокрема, десантників та «кадирівців», які діють доволі професійно та шукають прогалини в українській обороні.
Командир роти додав, що 80% російської техніки, яка з'являється в радіусі удару української артилерії та БпЛА, одразу знищується.
«Дуже малий відсоток техніки противника має можливість повернутися назад», – додав він.
Раніше у мережу потрапили відео, котрі демонструють, як російських військових на Херсонщині женуть у «м'ясні штурми», внаслідок чого вони масово гинуть.
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