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ЗСУ повідомили, скільки техніки знищують під Бахмутом під час «м’ясних штурмів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, скільки техніки знищують під Бахмутом під час «м’ясних штурмів»
80% російської техніки, яка з'являється в радіусі удару української артилерії та БпЛА, одразу знищується
фото ілюстративне

У штурмах російська армія використовує як мобілізовані підрозділи Шторм Z, так і різні спеціальні підрозділи

Російські загарбники продовжують свої штурми під Бахмутом і вдень, і вночі. При цьому українські військові знищують 80% російської техніки, яка потрапляє в поле ураження артилерії та БпЛА. Про це повідомив командир роти «Ахіллес» Юрій Федоренко в ефірі «Суспільне. Спротив».

«Противник продовжує штурмувати й удень і в ночі. Завдання, яке перед ними стоїть, – повернути втрачені позиції, відбити панівні висоти та сформувати плацдарм для подальших штурмів», – розповів він.

Зазначається, що у штурмах російська армія використовує як мобілізовані підрозділи Шторм Z, які йдуть в прямі штурмі та мають великі втрати у «мʼясних штурмах», так і різні спеціальні підрозділи, зокрема, десантників та «кадирівців», які діють доволі професійно та шукають прогалини в українській обороні.

Командир роти додав, що 80% російської техніки, яка з'являється в радіусі удару української артилерії та БпЛА, одразу знищується.

«Дуже малий відсоток техніки противника має можливість повернутися назад», – додав він.

Раніше у мережу потрапили відео, котрі демонструють, як російських військових на Херсонщині женуть у «м'ясні штурми», внаслідок чого вони масово гинуть.

Теги: війна Бахмут Донеччина окупанти ЗСУ

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