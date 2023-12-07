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Вірменія виділила рекордну суму для допомоги біженцям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вірменія виділила рекордну суму для допомоги біженцям
Біженці з Нагорного Карабаху отримують допомогу від Вірменії
фото із відкритих джерел

Оголошено суму в бюджеті Вірменії на виплати біженцям з Нагірного Карабаху

Уряд Вірменії передбачив у бюджеті 2024 року приблизно $117 млн на підтримку біженців із Нагірного Карабаху. Плануються також програми житлового забезпечення та працевлаштування біженців, повідомив міністр фінансів Вірменії. Про це пише «Кавказський Вузол».

До 7 жовтня до Вірменії прибули 100 тис. вимушених переселенців з Нагірного Карабаху. Однією з головних проблем для біженців стала недоступність орендного житла та відсутність роботи із гідною оплатою праці. Державна грошова допомога, за словами переселенців, ледве покриває орендну плату  за житло. 

Соціальними питаннями біженців займається уряд Вірменії – їм надається розміщення у готелях та пансіонатах, одноразова допомога у розмірі 100 тис. драмів кожному (близько $248) та щомісяця протягом шести місяців по 50 тис. драмів (близько $124) на оренду житла, а також 10 тис. драмів (близько $25) – на комунальні послуги.

З бюджету Вірменії у 2024 році буде виділено 47,3 мільярда драмів (близько $117 млн) на вирішення питань біженців. Про це заявив у парламенті міністр фінансів Вірменії Вазі Ованісян.

За його словами, кошти будуть розподілені за різними напрямами. Так, на освіту планується виділити 1,2 мільярда драмів (близько $3 млн),  зокрема 900 мільйонів драмів (близько $2,2 млн) – на компенсацію навчальної плати, якою скористаються 4,4 тисячі студентів. Ще 300 мільйонів драмів (близько $744 тис) – на збільшення зарплати вчителям з Нагірного Карабаху, які були залучені до роботи у школах Вірменії.

Основна сума 46,1 мільярда драмів ($114 млн) буде витрачена на соціальний захист біженців. Сюди входять виплати пенсій – 22,5 мільярда драмів ($55,8 млн), допомоги по народженню та догляду за дитиною – 2,6 мільярда драмів (близько $6,4 млн), допомоги з безробіття – 1,6 мільярда драмів (близько $4 млн), допомоги незабезпеченим сім'ям – 1,5 мільярда драмів ($3,7 млн), компенсація оренди житла та комунальних послуг – 15 мільярдів драмів ($37 млн).

Однак, за словами міністра, це не повний обсяг фінансової підтримки, плануються також програми житлового забезпечення та працевлаштування. Ці програми поки що на стадії обговорення, після їх затвердження будуть і фінансові напрямки. Окрім цього ведеться робота із закордонними партнерами. З ЄС, Францією та Китаєм вже досягнуто домовленостей для отримання допомоги.

Міністр додав, що резервний фонд уряду на 2024 рік матиме безпрецедентний обсяг 156 мільярдів драмів ($387 млн), яким можна буде покрити непередбачені витрати.  Міждержавний кредит у розмірі 144 мільярдів драмів ($357 млн), виданий уряду Нагірного Карабаху, як зазначив Ованісян, буде списаний як витрати. Відповідно зростуть витрати бюджету.

Нагадаємо, для нормалізації відносин між Азербайджаном та Вірменією сформована дорожня карта. За європейського посередництва Вірменія та Азербайджан сформували дорожню карту з нормалізації відносин. Про це повідомляє Арменпрес.

До слова, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах.

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Теги: кредит послуги робота безробіття житло Нагірний Карабах Вірменія Азербайджан міністр Нікол Пашинян

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