Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

Урок для Києва. Як Більбао прославилося завдяки сміливим архітектурним рішенням

glavcom.ua
Музей Гуггенхайма у Більбао відвідують туристи зі всього світу

Архітектура формує неповторне міське середовище, яке незримо змінює мешканців міста та приваблює його гостей

Нещодавно задумався: нічого з побудованого у Києві за останні роки у вигляді цивільних об'єктів не варте статусу пам'ятки архітектури навіть місцевого значення.

Про сакральні об'єкти говорити не буду, тут все дуже суб'єктивно.

Помпезно-гранітна будівля Укрексімбанку, золотиста вульгарність Промінвестбанку, прянично-вишневе міщанство «Оболонських липок»...

Звісно, комусь і таке може подобатися, але статус пам'ятки подібні творіння архітектура навряд чи отримають.

Хіба що наші нащадки остаточно втратить смак.

Загалом, нічого рівного навіть будівлі післявоєнного радянського ЦУМу чи Палацу «Україна».

Важко сказати, що це грубість смаків замовників або неталанність архітекторів.

Але ж була вже у нас блискуча школа архітекторів! І, напевно, і зараз є хороші архітектори.

До речі, у тому числі через відсутність якісної сучасної архітектури ми так і не дійшли формату «креативного Києва», в якому домінуватиме інтелект, знання, наука та сучасні технології.

Тому що саме архітектура формує неповторне міське середовище, яке незримо змінює і самих мешканців міста та приваблює його гостей.

Адже будувати красиві будівлі – це прерогатива не лише багатих столиць.

Класичний приклад міста Більбао, столиці басків, яке ще кілька десятків років тому асоціювалося з терором та провінціалізмом.

На тлі кризи в Іспанії у 90-х роках минулого століття мер Більбао вирішив профінансувати будівництво музею сучасного мистецтва Гуггенхайма.

Місто витратило 200 млн дол. і вже за кілька років заробило понад 2 млрд дол. на туризмі.

І продовжує заробляти, незважаючи на усі світові кризи.

Це так звана «політика розгортання» – свою країну та своє місто потрібно розвивати будь-якими доступними методами, незважаючи на циклічні спади в економіці.

Шедевр Френка Гері у Більбао продемонстрував, що навіть відносно неблагополучне місто може стати відомим на весь світ у позитивній, а не негативній конотації.

І інвестиції окупляться стократ.

Успіх приваблює не депресивне світовідчуття, яке проявляється у міському середовищі, а яскрава, життєстверджуюча сучасна архітектура, яка має колосальний потенціал.

Найчастіше навіть один проект може змінити настрій і економіку окремо взятого мегаполісу з негативу на позитив.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: інвестиції будівництво технології наука місто архітектура Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Албанії зростатиме кількість мігрантів
Будівництво нових притулків для біженців у Албанії: як відреагували громадяни
17 листопада, 08:14
Японські фрегати буде оснащено ракетами більшої дальності для різноманітних морських операцій
Японія оголосила вражаючий план з виробництва військових фрегатів
8 листопада, 13:06
Українські воїни відбили 13 атак противника на Авдіївському напрямку
Авіація ЗСУ ефективно відпрацювала по зенітно-ракетних комплексах противника
7 листопада, 19:17
Дрони стали невід'ємною частиною війни
Війна дронів. Неочевидні перешкоди у підготовці операторів БПЛА
7 листопада, 13:16
Японський термоядерний реактор JT-60SA зараз є найбільшим у світі
Японія запустила найбільший у світі термоядерний реактор
3 листопада, 13:45
Завдання асоціації полягає в обʼєднанні експертизи та можливостей провідних компаній для розвитку українських міст
Найбільші українські забудовники об'єдналися в асоціацію девелоперів
30 жовтня, 17:04
На вулицях Ізраїлю завжди багато людей, але зараз вони порожні
«Ніде немає роботи»: як війна з ХАМАСом б'є по економіці Ізраїлю
24 жовтня, 11:10
Проект Navigator мав прокласти 1300 миль (2092 км) трубопроводу через п’ять штатів
У США скасували проект трубопроводу для уловлювання вуглецю
21 жовтня, 13:17
Влада Франкфурта шукає житло для біженців
«Ситуація є складною». Влада Франкфурта шукає житло для українських біженців
20 жовтня, 09:07

Олексій Кущ

Урок для Києва. Як Більбао прославилося завдяки сміливим архітектурним рішенням
Урок для Києва. Як Більбао прославилося завдяки сміливим архітектурним рішенням
Чи сформується новий мусульманський та арабо-перський консенсус щодо Ізраїлю?
Чи сформується новий мусульманський та арабо-перський консенсус щодо Ізраїлю?
«Казус Польщі» та перспективи євроінтеграції України
«Казус Польщі» та перспективи євроінтеграції України
Якою має бути дипломатична стратегія України
Якою має бути дипломатична стратегія України
Новий світовий уряд або Що буде з ООН
Новий світовий уряд або Що буде з ООН
Україна втрачає молодь. От де національна катастрофа
Україна втрачає молодь. От де національна катастрофа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Розвідка прокоментувала інформацію про перехід пілота ЗСУ на бік Росії
88K
Бойові виплати опинилися під загрозою: заступник міністра оборони зробив заяву
53K
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
20K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
11K
Мобілізацію продовжено: хто вже у грудні може отримати повістку
9294
Генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе Україні швидко виграти війну

Новини

Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 04:22
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
Вчора, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Вчора, 06:50
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 04:25

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту