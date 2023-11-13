Бахмут: окупанти перейшли в активну оборону

Окупанти пробують розвідати слабкі ділянки в обороні українських захисників на Бахмутському напрямку, проте у російської армії немає

На Бахмутському напрямку російські війська перейшли до активної оборони, намагаються повернути втрачені раніше позиції. Про це заявив речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі «Радіо Свобода».

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Командувач розповів, що окупанти пробують розвідати слабкі ділянки в обороні українських захисників на Бахмутському напрямку, проте стратегічних успіхів на всій лінії зіткнення від Куп’янська до Бахмута у російської армії немає.

«На даній ділянці фронту ворог від оборони перейшов до активної оборони. Намагається відбити позиції, які він втратив попередньо. Наші військовослужбовці за кращої нагоди переходять до атакувальних дій, покращують своє тактичне становище. Так за минулу добу відбили наші воїни 10 атак противника. Це Кліщіївка та Андріївка», – сказав Фітьо.

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За його словами, ЗСУ бачили підготовку армії РФ до активних бойових дій ще перед початком жовтня. Підготовка тривала близько трьох місяців. Але водночас готувалися й українські бійці.

«Ми укріплялися, зміцнювали інженерні споруди свої. Підтягували також резерви. І ми бачили, що спершу атаки відбувалися більш активно на Лимано-Куп’янському напрямку, а зараз вони перейшли на Бахмутський напрямок. Тобто противник пробує хоч десь досягти успіхів», – зазначив командувач.

Триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.