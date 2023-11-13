Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бахмут: окупанти перейшли в активну оборону

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бахмут: окупанти перейшли в активну оборону
фото ілюстративне

Окупанти пробують розвідати слабкі ділянки в обороні українських захисників на Бахмутському напрямку, проте у російської армії немає

На Бахмутському напрямку російські війська перейшли до активної оборони, намагаються повернути втрачені раніше позиції. Про це заявив речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі «Радіо Свобода».

Командувач розповів, що окупанти пробують розвідати слабкі ділянки в обороні українських захисників на Бахмутському напрямку, проте стратегічних успіхів на всій лінії зіткнення від Куп’янська до Бахмута у російської армії немає.

«На даній ділянці фронту ворог від оборони перейшов до активної оборони. Намагається відбити позиції, які він втратив попередньо. Наші військовослужбовці за кращої нагоди переходять до атакувальних дій, покращують своє тактичне становище. Так за минулу добу відбили наші воїни 10 атак противника. Це Кліщіївка та Андріївка», – сказав Фітьо.

За його словами, ЗСУ бачили підготовку армії РФ до активних бойових дій ще перед початком жовтня. Підготовка тривала близько трьох місяців. Але водночас готувалися й українські бійці.

«Ми укріплялися, зміцнювали інженерні споруди свої. Підтягували також резерви. І ми бачили, що спершу атаки відбувалися більш активно на Лимано-Куп’янському напрямку, а зараз вони перейшли на Бахмутський напрямок. Тобто противник пробує хоч десь досягти успіхів», – зазначив командувач.

Триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.

Теги: Бахмут ворог населення інфраструктура окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни намагаються знищити ще одне місто України
Авдіївка: Чому це місто стратегічно важливе
19 жовтня, 13:19
Мігранти з Центральної Азії створили щонайменше два злочинних угруповання в Маріуполі
Мігранти з Центральної Азії створили щонайменше два злочинних угруповання в Маріуполі
14 жовтня, 22:17
Попри пекельні бої, Збройні сили України завдають російським загарбникам значних втрат
Росіяни цілодобово штурмують Авдіївку, попри неймовірні втрати
23 жовтня, 10:18
Українські воїни збили ворожі дрони
На Одещині лунали вибухи: названо кількість збитих «Шахедів»
23 жовтня, 06:53
Нове відео ракетного удару по терміналу «Нової пошти»
Нове відео ракетного удару по терміналу «Нової пошти»
23 жовтня, 15:09
Погана видимість може вплинути на тактичну авіацію ворога, але не на всі на БПЛА
Повітряні сили пояснили, як вплине погіршення погоди на запуск ворожих дронів
27 жовтня, 15:30
Українські бійці знищили всі танки та БТР ворога
ЗСУ показали, як розгромили ворога поблизу Авдіївки (відео)
2 листопада, 20:01
Повітряні сили знищили радар пошуку та наведення ракет окупантів (відео)
Повітряні сили знищили радар пошуку та наведення ракет окупантів (відео)
3 листопада, 20:58
Наслідки атаки ЗСУ на базу окупантів у Керчі
Удар по Керчі: аналітики ISW оцінили наслідки для окупантів
6 листопада, 08:40

Події в Україні

Немовля отримало травму голови: у Херсоні окупанти обстріляли цивільне авто (відео)
Немовля отримало травму голови: у Херсоні окупанти обстріляли цивільне авто (відео)
Фаріон опублікувала скріншот листа кримського студента: Ташева гостро відреагувала
Фаріон опублікувала скріншот листа кримського студента: Ташева гостро відреагувала
Бахмут: окупанти перейшли в активну оборону
Бахмут: окупанти перейшли в активну оборону
Екснардеп Кива отримав 14 років тюрми
Екснардеп Кива отримав 14 років тюрми
Коригувальник удару РФ на Харківщині отримав довічне ув'язнення
Коригувальник удару РФ на Харківщині отримав довічне ув'язнення
РФ запускала ракети: У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога
РФ запускала ракети: У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Названо олігарха, який у 2023 році найбільше заробив на «Єдиному марафоні»
17K
ООН визнала ізраїльські поселення в Палестині незаконними
14K
Повернення H&M у Київ. Нардеп пояснив, що його обурило у «кілометрових чергах»
13K
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
7703
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3951
Найбагатше герцогство Європи потерпає від проблеми з біженцями

Новини

Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Сьогодні, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 05:51
Україна посилює атаки на важливі об'єкти російської інфраструктури: оцінка ISW
Сьогодні, 04:15
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту