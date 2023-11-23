У Підмосков'ї блекаут: знеструмлено кілька населених пунктів

У Підмосков'ї через вибух на електропідстанції знеструмлено кілька населених пунктів

Місцеві жителі почули яскравий спалах з боку підстанції, після чого в Литкарівському окрузі зникло світло

У ніч проти 23 листопада у місті Литкаріно Московської області пролунав вибух, унаслідок чого у Підмосков'ї знеструмлено кілька населених пунктів. Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що близько першої години ночі місцеві жителі почули яскравий спалах з боку підстанції, після чого в Литкарівському окрузі вимкнулося все світло. На місці вибуху почалася пожежа.

Як повідомляють російські ЗМІ, було знеструмлено кілька населених пунктів Підмосков'я.

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Зазначимо, що місто Литкаріно знаходиться на відстані 30 кілометрів від російської столиці.

Раніше повідомлялося, що 14 листопада, в Московській області Росії пролунали вибухи в районі «КБ Машинобудування». До заводу виїхали машини спецслужб.

Нагадаємо, у Брянській області безпілотники атакували хімічний завод.Також вночі за словами міністерства оборони РФ, чотири «українські» БПЛА знищені над територією Московської, Тамбовської та Брянської областей.

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До відома, у російській Коломні Московської області ввечері 10 листопада прогриміли вибухи. Звуки почули неподалік корпорації «Конструкторське бюро машинобудування» (КБМ), де виробляють «Кинджали» та «Іскандери».