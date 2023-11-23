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У Підмосков'ї блекаут: знеструмлено кілька населених пунктів

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Підмосков'ї блекаут: знеструмлено кілька населених пунктів
У Підмосков'ї через вибух на електропідстанції знеструмлено кілька населених пунктів
фото: скріншот

Місцеві жителі почули яскравий спалах з боку підстанції, після чого в Литкарівському окрузі зникло світло

У ніч проти 23 листопада у місті Литкаріно Московської області пролунав вибух, унаслідок чого у Підмосков'ї знеструмлено кілька населених пунктів. Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що близько першої години ночі місцеві жителі почули яскравий спалах з боку підстанції, після чого в Литкарівському окрузі вимкнулося все світло. На місці вибуху почалася пожежа.

Як повідомляють російські ЗМІ, було знеструмлено кілька населених пунктів Підмосков'я.

Зазначимо, що місто Литкаріно знаходиться на відстані 30 кілометрів від російської столиці.

Раніше повідомлялося, що 14 листопада, в Московській області Росії пролунали вибухи в районі «КБ Машинобудування». До заводу виїхали машини спецслужб. 

Нагадаємо, у Брянській області безпілотники атакували хімічний завод.Також вночі за словами міністерства оборони РФ, чотири «українські» БПЛА знищені над територією Московської, Тамбовської та Брянської областей.

До відома, у російській Коломні Московської області ввечері 10 листопада прогриміли вибухи. Звуки почули неподалік корпорації «Конструкторське бюро машинобудування» (КБМ), де виробляють «Кинджали» та «Іскандери». 

Теги: пожежа вибух машинобудування завод машини місто

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