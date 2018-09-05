Мей повідомила Трампу нові дані в справі Скрипалів



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В середу британська поліція назвала імена двох росіян, які звинувачуються в змові з метою вбивства Скрипалів

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей обговорила з президентом США Дональдом Трампом останні дані розслідування отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.

Про це 5 вересня повідомляє агентство Bloomberg.

Раніше в середу британська поліція назвала імена двох росіян - Олександра Петрова і Руслана Боширова, які звинувачуються в змові з метою вбивства Скрипалів. На думку британських слідчих, ці імена є псевдонімами.

Колишній співробітник ГРУ Скрипаль і його дочка Юлія були виявлені в важкому стані в Солсбері на початку березня. 12 березня Мей заявила в британському парламенті, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. У Москві відкинули ці звинувачення, нагадавши, що всю хімічну зброю РФ знищила в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.

В кінці серпня набрали чинності американські санкції, які Вашингтон ввів щодо Росії через отруєння Скрипалів.

Джерело: Интерфакс