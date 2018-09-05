  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мей повідомила Трампу нові дані в справі Скрипалів

    • Розсилка
    Мей повідомила Трампу нові дані в справі Скрипалів

    В середу британська поліція назвала імена двох росіян, які звинувачуються в змові з метою вбивства Скрипалів

    Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей обговорила з президентом США Дональдом Трампом останні дані розслідування отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.

    Про це 5 вересня повідомляє агентство Bloomberg.

    Раніше в середу британська поліція назвала імена двох росіян - Олександра Петрова і Руслана Боширова, які звинувачуються в змові з метою вбивства Скрипалів. На думку британських слідчих, ці імена є псевдонімами.

    Колишній співробітник ГРУ Скрипаль і його дочка Юлія були виявлені в важкому стані в Солсбері на початку березня. 12 березня Мей заявила в британському парламенті, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. У Москві відкинули ці звинувачення, нагадавши, що всю хімічну зброю РФ знищила в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.

    В кінці серпня набрали чинності американські санкції, які Вашингтон ввів щодо Росії через отруєння Скрипалів.

    Джерело: Интерфакс

    Читайте також
    Росія США ГРУ Дональд Трамп Тереза Мей Велика Британія розслідування Сергій Скрипаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ