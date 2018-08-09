Британія вітає нові санкції США проти РФ через отруєння Скрипалів



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Потужна міжнародна реакція на використання хімічної зброї на вулицях Солсбері посилає недвозначний сигнал Росії, заявили у Лондоні

Канцелярія прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей вітає нові антиросійські санкції США у зв’язку з отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері.

«Сполучене Королівство вітає ці додаткові дії із боку нашого союзника - Сполучених Штатів. Потужна міжнародна реакція на використання хімічної зброї на вулицях Солсбері посилає недвозначний сигнал Росії, що її провокаційна, безрозсудна поведінка не залишиться без відповіді», - цитує «Унн» текст заяви прем’єрської канцелярії.

Нагадаємо, Держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у британському Солсбері. Санкції набудуть чинності 22 серпня.

Напередодні стало відомо, що сенатори США готові визнати Росію спонсором тероризму.

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