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    Британія вітає нові санкції США проти РФ через отруєння Скрипалів

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    Британія вітає нові санкції США проти РФ через отруєння Скрипалів

    Потужна міжнародна реакція на використання хімічної зброї на вулицях Солсбері посилає недвозначний сигнал Росії, заявили у Лондоні

    Канцелярія прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей вітає нові антиросійські санкції США у зв’язку з отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері.

    «Сполучене Королівство вітає ці додаткові дії із боку нашого союзника - Сполучених Штатів. Потужна міжнародна реакція на використання хімічної зброї на вулицях Солсбері посилає недвозначний сигнал Росії, що її провокаційна, безрозсудна поведінка не залишиться без відповіді», - цитує «Унн» текст заяви прем’єрської канцелярії.

    Нагадаємо, Держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у британському Солсбері. Санкції набудуть чинності 22 серпня.

    Напередодні стало відомо, що сенатори США готові визнати Росію спонсором тероризму.

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    США санкції отруєння Велика Британія Сергій Скрипаль
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