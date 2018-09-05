В Британії назвали імена підозрюваних в отруєнні Скрипалів



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Лондон не проситиме Москву про екстрадицію двох підозрюваних

Прокуратура Великої Британії висунула звинувачення двом росіянам, які на думку цього британського органу влади відповідальні за спробу отруєння Сергія і Юрії Скрипалів 4 березня 2018 року.

Так звинувачення були висунуті щодо Олександра Петрова і Руслана Боширова. Британська прокуратура інкримінує їм змову із метою вбивства Скрипалів, замах на вбивство, в результаті чого також постраждав поліцейський Нік Бейлі, зберігання і використання речовини «Новачок», що є забороненим відповідно до міжнародного права, нанесення значних тілесних ушкоджень Юлії Скрипаль і Ніку Бейлі.

Британська прокуратура відзначила якість і переконливість доказів, які були зібрані підрозділом із боротьби із тероризмом. На сьогодні обвинувачувачі Великої Британії не планують звертатися із РФ із запитом на екстрадицію двох підозрюваних, оскільки російське законодавство забороняє видачу громадян країни. Проте Велика Британія планує звернутися для отримання Європейського ордеру на арешт. Про це повідомляє офіційний сайт прокуратури країни.

Поліція розповідає, що чоловіки, приблизно 40-річні, 4 березня прилетіли з Москви до Лондона за російськими паспортами за два дні до того, як Скріпалів отруїли.

У липні телеканал CNN повідомляв, що британській поліції вдалося встановити двох підозрюваних в отруєнні колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Ці люди покинули Велику Британію на комерційному рейсі відразу після атаки.

За даними телеканалу, інформацію про їхній виліт передали «в закодованому повідомленні в Москву» після отруєння. Це повідомлення вдалося перехопити британській базі на Кіпрі.

Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною Новачок (радянського виробництва) в березні 2018 року. За даними Лондона, за отруєнням Скрипалів стояла Росія. Екс-агента та його дочку вже виписали з лікарні після проведення успішного лікування.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Великої Британії ідентифікували вірогідних учасників нападу на Скрипаля та його доньку.

Британські ЗМІ також оприлюднили всю картину обох отруєнь «Новачком».

Також нагадаємо, 4 вересня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила застосування отруйної речовини «Новачок» у Еймсбері.

Наприкінці липня в Солсбері кремували померлу від «Новачка» подругу Роулі - 44-річну Дон Стерджес.