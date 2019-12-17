Ми не кидаємо своїх. Бірюков оприлюднив платіжку як внесок Порошенка на заставу для Марченка



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За кіборга Дмитра Марченка суд призначив заставу у 20 млн грн

Петро Порошенко вніс 19 млн грн з 20 млн грн застави за кіборга Дмитра Марченка

Активіст і волонтер Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook виклав скан платіжного доручення на суму понад 19 мільйонів гривень, які фонд експрезидента Порошенка перерахував як частину застави для звільнення з-під арешту генерала Дмитра Марченка.

Коментуючи документ, Бірюков, зокрема написав: «Прізвище Петра Порошенка у назві фонду, прізвище Дмитро Марченко — у призначенні платежу. Вони якось були знайомими, кілька разів перетиналися, та навряд чи це можна назвати «знайомством». Верховний Головнокомандувач і один з керівників ЗСУ».

Волонтер додав, що Фонд Порошенка — знакова назва для армії. Аптечки і ремонти, озброєння і техніка, обладнання і продовольство. Стільки-то сотень мільйонів благодійної допомоги на розвиток армії.

Центр Марченка — знакова назва для армії. Обмундирування і екіпірування, новий польовий раціон і нова система харчування. Стільки-то тисяч людино-днів напруженої праці спеціалістів з розвитку армії.

«Прізвища перетнулися. Краще б — за інших оставин. Та ми не кидаємо своїх. Ніколи», - резюмував він.

Як повідомляв «Главком», п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко та його дружина Марина долучилися до благодійної акції, оголошеної громадськими активістами на підтримку кіборга, генерала Дмитра Марченка, який перебуває у СІЗО.

Як відомо, суд призначив заставу розміром 20 мільйонів гривень. За три дні понад три тисячі активістів зібрали більше мільйона гривень, решту необхідної суми внесла родина Порошенків.

Раніше суд не відпустив Марченка на поруки, але зменшив заставу.

Нагадаємо, на початку листопада Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’яти топ-чиновникам Міноборони у закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар».

Як повідомлялось, 11 листопада Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар», із заставою 76 млн грн.Також голова ДБР Роман Труба анонсував нові підозри начальнику Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитру Марченку.