Порошенко вніс 19 млн грн застави за кіборга Марченка



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Петро та Марина Порошенко долучилися до благодійної акції на підтримку кіборга, генерала Дмитра Марченка

За три дні активісти зібрали більше мільйона гривень, решту необхідної суми внесла родина Порошенків

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко та його дружина Марина долучилися до благодійної акції, оголошеної громадськими активістами на підтримку кіборга, генерала Дмитра Марченка, який перебуває у СІЗО.

Про це повідомила пресслужба партії.

Як відомо, суд призначив заставу розміром 20 мільйонів гривень. За три дні понад три тисячі активістів зібрали більше мільйона гривень, решту необхідної суми внесла родина Порошенків. Про це лідер партії «Європейська Солідарність» повідомив під час благодійного концерту гурту «Ot Vinta».

«Хтось очікував, що в умовах тотального терору, який організований проти волонтерів, добровольців, наших воїнів, які захистили Україну проти російської агресії, імена яких назавжди вписано в історію України, нас зламають. Але ми не дамо їм жодного шансу нас зламати. Бо правда з нами, Господь з нами», – наголосив Порошенко.

Він також повідомив, що марафон зі збору коштів розпочали три дні тому, оскільки до того генерал Марченко відмовився виходити під заставу, доки його підлеглі перебували у СІЗО.

«Позиція справжнього офіцера і генерала. І ми прийняли це рішення, коли ми добилися в суді звільнення наших бойових побратимів», – зазначив Порошенко.

«Є святі речі. Є ДАП, є ім’я «кіборг». Їх нічого не зупинило. Так само, як не здригнулась рука у ДБР, коли вони підписували порушення справи по Марусі Звіробій, по Федині. По морякам, які пішли Керченською протокою. Чи по моєму наказу на контрнаступ, внаслідок якого українська армія, добровольці, волонтери звільнили дві третини окупованого Донбасу», – наголосив Порошенко.

П’ятий президент України переконаний, що головна мета переслідувань проти патріотів – це намагання переписати героїчну історію України останніх 5 років.

«Їхня мета – не посадити Марченка чи навіть Порошенка. Їх мета – переписати історію останніх 5 років нашої з вами держави. Бо їм не подобається ця історія. А їхній справжній мир – це реваншизм, путінізм, за волосся повернення нашої України в кремлівське стойло. І сьогодні ми тут займаємось не тільки звільненням Марченка. Ми захищаємо Україну від спроби оббрехати воїнів, нав’язати інші цінності і обдурити людей», – зазначив він.

Порошенко також повідомив, що обставини так званої «справи Марченка», добре відомі, і вони свідчать, що в них немає складу злочину.

Він подякував кожному, хто не залишився осторонь цієї акції і долучився до збору коштів. Порошенко повідомив, що після того, як невинуватість генерала Марченка буде доведена і застава повернеться, ці кошти будуть витрачені на підтримку армії.

Раніше суд не відпустив Марченка на поруки, але зменшив заставу.

Нагадаємо, на початку листопада Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’яти топ-чиновникам Міноборони у закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар».

Як повідомлялось, 11 листопада Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар», із заставою 76 млн грн.

Також голова ДБР Роман Труба анонсував нові підозри начальнику Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитру Марченку.