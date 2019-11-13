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    Справа бронежилетів: Труба анонсував нові підозри Марченку

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    Справа бронежилетів: Труба анонсував нові підозри Марченку

    За словами Труби, бронежилети мали необроблені пластини, які не відповідають технічним вимогам

    Голова ДБР Роман Труба анонсував нові підозри начальнику Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитру Марченку.

    Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

    «Балістична експертиза, яку провела спеціалізована державна установа, показала, що прострілюється 70% бронежилетів. Розслідування не завершене. Будуть нові підозри», - написав він.

    Труба написав, що Марченко знав, що бронежилети мають необроблені пластини, які не відповідають технічним вимогам та що у частині бронежилетів є пластини, по яким не проводилися балістичні випробування, а на частину партії немає протоколів лабораторних випробувань.

    Як повідомлялось, 11 листопада Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар», із заставою 76 млн грн.

     

    ЗСУ військові розслідування Державне бюро розслідувань Роман Труба
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