«Ми не визнаємо російську анексію Криму» – прем’єр-міністр Борис Джонсон (відео)

Лондон не визнає російського бачення того, що сталося

Джонсон підтвердив цілеспрямованість дій есмінця Defender, який згідно з твердженням Росії у середу порушив російські територіальні води поблизу порту Севастополь

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що проходження британського військового корабля 23 червня у Чорному морі біля Криму було демонстрацією невизнання російської анексії українського півострова. Про це повідомляє «Голос Америки».

Джонсон підтвердив цілеспрямованість дій есмінця Defender, який згідно з твердженням Росії у середу порушив російські територіальні води поблизу порту Севастополь.

«Наш корабель разом з іншими захищає наші цінності, в які ми віримо: демократію, права людини, рівноправ’я, а також верховенство закону і свободу мореплавства», – сказав прем’єр-міністр.

Москва заявляє, що її катери берегової охорони та літаки застосували попереджувальний вогонь, але Лондон каже, що не визнає російського бачення того, що сталося.

Британський прем’єр-міністр заявив, що про російські води там не йдеться.

«Важливо те, що ми не визнаємо російську анексію Криму. Це частина суверенної української території. Цілковито правильно підтримувати закон і домагатися свободи мореплавства, обравши найкоротший шлях між двома пунктами», – наголосив Джонсон.

Український посол у Лондоні Вадим Пристайко у середу сказав британському радіо, що есмінець Defender перебував у тих водах на запрошення України і був там бажаним гостем.

Дії Росії проти британського есмінця Defender нагадують про обстріл і захоплення росіянами українських катерів 2018 року, коли вони намагалися пройти з Чорного моря до українського порту в Азовському морі.

Росія тримала український моряків у полоні, але згодом повернула, спочатку катери, а потім військових, на тлі тиску міжнародної спільноти.

Україна звинувачує Росію в обмеженні прав на свободу мореплавства в регіоні і подала позов до Міжнародного арбітражу в Гаазі про порушення Росією Конвенції ООН з морського права у Чорному та Азовському морях і, зокрема, в Керченській протоці.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков у четвер назвав дії британського корабля «навмисною провокацією» і заявив, що вони «не відповідали міжнародним законам». Пєсков висловив сподівання, що вчорашній інцидент не стане «тенденцією».

Російське міністерство закордонних справ оголосило, що викликає посла Великої Британії у Москві, щоб заявити протест.

Британські ЗМІ, коментуючи інцидент, зауважують, що військові Росії нерідко вдаються до викличних дій щодо західних країн, коли російські літаки наближаються до повітряного простору держав НАТО, або коли російські кораблі проходять протокою Ла-Манш між Британією та Францією. Але застосування вогню називають рідкісним.

Нагадаємо, медіакорпорація BBC News, чий кореспондент був на британському есмінці Defender, опублікувала відео із військового корабля, у сторону якого начебто здійснили «попереджувальний вогонь» російські окупанти.

Нагадаємо, 23 червня Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму. З боку РФ начебто була відкрита стрілянина. У РФ додають, що есмінець був попередньо попереджений про застосування зброї в разі порушення так званого державного кордону РФ.

Натомість міноборони Британії заявило, що корабель був у водах України і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

Як повідомлялося, вранці у п'ятницю, 18 червня, два кораблі НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.

Перед цим на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершилися навчання прикордонників за стандартами НАТО. Зазначено, що бійці прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» завершили підготовку за програмою Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна (JMTG-U).