Залишається тільки співчувати мешканцям Криму...

Я вже казав, що Росія з переляку обстріляла британський есмінець продуктами свого переляку. Не всі зрозуміли, тож пояснюю сарказм.

Йшлося про російський фейк про обстріл британського есмінця. Так буває, коли хочеш виглядати сильним і страшним, але лячно. Ось і доводиться вигадувати подвиги, яких не було, для підтримання авторитету, якого немає.

Ви вже знаєте, що богадільня Шойгу заявила про обстріл британського есмінця HMS Defender. Мовляв, він зайшов у територіальні води РФ, тому й обстріляли.

Навіть якби цей факт дійсно мав місце, Британія не порушила б жодного міжнародного та власного закону, адже вона, як і весь цивілізований світ, не визнає анексії. Тобто з точки зору міжнародного права росіяни у цих водах – щось типу сомалійських піратів. Не забуваємо також, що на борту саме цього есмінця кілька днів тому було підписано українсько-британський меморандум про розвиток українського флоту. Це важливо.

Міністерство оборони Великобританії заявляє, що попереджувального вогню не було, і зрозуміло, що вірити треба їм, а не країні «розіп‘ятих хлопчиків».

Про що ця ситуація говорить нам? Про те, що Росія сатаніє і здатна на будь-які провокації не лише стосовно України, а й наших союзників. Існує лише один вихід – колективна безпека, а саме НАТО. Ну або «якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі», як пише міністр Кулеба.

Залишається тільки співчувати мешканцям Криму, які тепер мешкають у зоні постійного конфлікту. Крим – потенційна зона бойових дій між і якщо Росія дійсно наважиться обстріляти щось натівське, нещодавні повені та відсутність води стануть найменшими проблемами кримчан.

Джерело: блог Сергія Іванова

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